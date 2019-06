Otra manera de celebrar los toros

Los toros son una celebración que se hace en mi pueblo, Algemesí, la cual no me gusta. El motivo es que matan a los toros, los cuales son animales que tienen vida propia y merecen seguir viviendo. Sé que los toreros quieren cobrar por lo que hacen, ya que es su trabajo y tienen una cuadrilla formada por banderilleros, picadores... Sé también que tienen familia y la tienen que alimentar y a la gente le gusta el trabajo que desarrollan. Una sugerencia que podrían estudiar y aplicar, es que en vez de matar a los toros, una vez terminada la faena no los maten, sino que los devuelvan a los corrales, los supervise un veterinario y los trasladen a la pradera para que se recuperen de las heridas, y desarrollen la vida como cualquier otro animal dentro de su entorno. Todos los demás aspectos de la fiesta (comidas, cenas, fiestas privadas, etc) me parecen bien. Este es mi punto de vista de una fiesta que cada cual puede opinar según lo considere, no pretendo hacer cambiar a nadie de opinión, pero sí colaborar en mejorar una fiesta tan arraigada no sólo en nuestro pueblo, sino en todo el territorio nacional. Espero que opiniones como la mía, la de un joven de 14 años, se tenga en cuenta, ya que nosotros somos el futuro.