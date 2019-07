He leído una noticia, para mí curiosa, de que no se abrirá la causa de santificación de Chesterton (1874-1936), contemporáneo, un brillante polemista que defendió la tradición cristiana mucho antes de convertirse tardíamente al catolicismo. Sus ensayos como Ortodoxia, sus relatos como El hombre que fue jueves, El candor del padre Brown, de género policíaco. Y ha sido una sorpresa respecto a este autor literario, y del que comentamos sus obras con el profesor de la clase de Literatura, y más adelante en los «Comentarios de texto» preparativos para la reválida y después del sexto curso de bachiller, al igual que lo hicimos con nuestros clásicos y sus obras de literatura de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En mi opìnion, la Iglesia debe saber perfectamente qué hacer en una causa de canonización, y en este caso, Monseñor Peter Doyle ha tomado la decisión de no abrir la causa de santificación referida a Chesterton, dice la noticia, basándose sobre todo en la falta de devoción local respecto a ester escritor y apologeta. Aunque por lo que también leo no es un no definitivo y he recordado al unísono una jaculatoria : «Señor, dame serenidad para aceptar las cosas inevitables, valor para cambiar las que podamos y sabiduría para distinguir unas de otras».