Mesures socials

La major mesura social que pot fer un govern que es diu d'esquerres és abolir el major atac als drets dels treballadors, com han sigut les dues últimes reformes laborals. I si no ho fa donar suport als qui estan disposats a fer-ho. Cal tornar a situar els convenis sectorials per damunt dels d'empresa, pese que alguns porten anys sense revisar, la qual cosa suposaria la major mesura en pro de l'equitat i igualtat social, en millorar els salaris i recuperar drets que tant esforç van costar aconseguir a la classe treballadora. És una de les mesures que més ajudaria l'economia de les famílies i dels futurs pensionistes. Si afegim un control estricte de l'horari per a frenar les hores extraordinàries no pagades, i acabar amb la permissivitat que suposa l'externalització de funcions de les empreses o els falsos autònoms, serien mesures fonamentals per a frenar la precarietat laboral, augmentant els ingressos a la Seguretat Social i la Hisenda Pública, a més de combatre el frau que pateixen i que paguem tots. Per a aconseguir aquests objectius cal exigir un compromís per escrit de fer-lo, i no seguir amb la condescendència i genuflexió dels grans sindicats enfront del govern, com l'article de l'altre dia en el Levante-EMV del Sec. Gral d'UGT-PV.