Posiblemente esta demanda se esté recibiendo en los medios con mucha frecuencia, pero no puedo evitar subirme por las paredes, cuando me llegan las facturas de Emivasa, correspondiente al agua. Ejemplo de ello, consumo de agua 2 m?3; importe 0,94, total de la factura 35,52 euros, es decir la diferencia tasas e impuestos. Por todo ello espero que los funcionarios y empresas de servicios tengan un buen sueldo, pues sería lamentable que no lo fuesen.