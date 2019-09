La Marina Alta: germana pobra en salut mental

Un jove de la comarca de la Marina Alta diagnosticat de TLP (Transtorno límite de la personalidad) es veu abocat a quedar-se en el carrer per la falta de mitjans i recursos dedicats al tractament d'aquesta patologia. L'infrafinançament que pateix la Comunitat Valenincana arriba a tot arreu. I aquesta vegada afectant a un dels col.lectius més vulnerables: les persones que pateixen alguna malatia mental que tractada en el seu moment i de manera adequada podria resoldre's o com a mínim aliviar-se. Doncs no, como la nostra és una comarca amb un hospital, Marina Salut, que en la unitat de psiquiatria té 10 llits per a fer front a una població de 170.000 habitants, sense hospital de dia iu amb una escassesa de vivendes tutelades, el «millor· que li pot passar a este jove i a altres como ell es quedar-se sense el suport socio-sanitari necessari per a la seua recuperació i condemnar-lo de er vida a ser una persona malalta. Mentre Marina Salut continua obtenint beneficis i el govern valencià desatén a esta comarca especialment en salut mental, aquestes persones i les seues famílies viuen un infern.