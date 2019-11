Hi ha un muntó de llibres i de revistes i de diaris i de contes i de pel.lícules i de discs de música, per a quasi tots els gustos colors i sabors, però l´horari i els costums són fora de terme, en algun lloc continua plovent i fotent jornades inaugurals o esdeveniments remarcables al carrer, per les alberedes principals. Açò és un poblet menut, que tampoc és que siga un llogarret però de vegades ho sembla, però ja tenim espai per a arremuntonar llibres i organitzar préstecs com a mínima expressió de serveis culturals. Tenim la biblioteca pública de Rafelguaraf, bastant cèntrica, en la mateixa plaça del poll, oficialment Plaça de les Espanyes, enfront mateix de telèfons, al pujar on l'ateneu musical. Es tracta d'una aplicació física i estàtica relativament recent, que admet les donacions pressupostàries que l'ajuntament tinga a bé endinyar; s'arrepleguen i consignen les lliures mostres personals de la població en general que obertament vullga oferir, des d'Enciclopèdies obsoletes a novetats úniques de diaris, revistes i llibres, que això sí l'usuari i la usuària s'han d'assabentar que són per a utilitat pública, el que hi ha és per a tots i totes a repartir com a bones germanes. Però es fa saber que : qui s'emporte un llibre per a gaudir dels dibuixos i retrats a casa, a curt termini acordat, l'ha de tornar a l'hora marcada, per a que una altra persona el puga divertir al seu propi gust i butaca. L'horari és de revisió contínua intentant oferir el major temps de la prestació i del servei de lectures i àdhuc connexió a internet. Som els mateixos sempre o gairebé, i les mateixes les que s´acostem a utilitzar els serveis de préstecs de material, acudim a emprar els diccionaris i els periòdics, a més de la possible xarraeta de veu molt baixa i l´ús de les enciclopèdies i altres llibrots i els estudis de la població. Hi ha prou catàleg de treball, encara que en diem que en podria d´haver bastant més, però amb el que tenim ja disposem d´un fons que permet l´efectuar tasques d´investigació o simplement aplicar-se com cal. I és que som un poble amb Història perduda i mai recuperada malgrat tenir ben iniciat el segle vint-i-ú de la lluna.