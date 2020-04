Comodidad o innovación

Siempre he tenido un debate en mi cabeza acerca del tema del emprendimiento y los funcionarios. A primera vista puede parecer que no haya relación, pero ahora expondré una serie de ideas y se verá rápidamente.

En este país, España, si apruebas las denominadas oposiciones tienes un sueldo y trabajo de por vida, la pregunta que me hago es, ¿Esto es bueno para nuestro país? A mi entender, no, no es bueno. Una razón bastante reseñable es que incentiva a la comodidad, y la comodidad es un consiguiente de no optimizar la productividad de trabajo. No sería más lógico que hubiera una intervención privada interna, de manera que los funcionarios vean qué si no dan el 100% de sus capacidades, sus posibilidades de estar en ese trabajo pueden verse perjudicadas, como pasa en cualquier trabajo. Otra cuestión que siempre se me pasa por la cabeza es la razón por la cual en España lo que más se fomenta es ser funcionario, y por tanto, a la comodidad. Pensad bien ahora, ¿Por qué, en vez de incentivar a la comodidad, no se incentiva la creatividad e innovación? El emprendimiento en este país se ve como algo malo, y, ¿Por qué razón?, ¿Por qué no cogemos modelos como el de EE.UU? En EE.UU, como en otros sitios, se incentiva el emprendimiento e innovación, y permítanme deciros que no les va mal. Lo único que quiero es que los ciudadanos de este país no se acomoden, quiero que den el 100% de sí mismos, lo que nos llevaría a mayor productividad económica, además de mayor satisfacción personal. Que quede claro que no estoy en contra de los funcionarios, al contrario, lo único es que haría un pequeño cambio en el funcionamiento.

Espero que les haya dado que pensar, sólo quiero lo mejor para mi país.