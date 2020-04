En un dia tan assenyalat l´ajuntament que som tots i totes però de vegades un de sol, ens regala una flor que em penso que és un clavell o una roseta, perquè per la tarda a les huit s´inicia la provessó de la tempesta, La Plàtera, on va el Crist de Soterrar, gitat amb una creu que li cau a sobre com si fos una manta. Tothom que acudeix rep la flor distintiva que comporta el pas a la comitiva acompanyant i desenfadada. A partir de les huit del matí el reguitzell de personal es converteix en gentada apassionada en l´acte religiós vespertí que mai plou. Primer es trasllada la Imatge a la Seu de la Verge del Naixement, i a continuació a foc seguit es mostra l'escultura Santa pel recorregut oficial religiós catòlic apostòlic romà, que aquesta n´és de prou més llarga, pels carrers, places i avingudes i carrerons per aquesta vila, que el marqués tinga a bé proclamar pels segles dels segles, a veure si així s´oblidem del mantenidor exhaustiu de la Festa d´agost. M´he perdut històricament, però recupere dades i dates i plecs. És un itinerari llarg, ben llarg, molt llarg, llarguíssim, tant que a qualques grups els dona temps per a esmorzar i en després incorporar-se de nou a la filera tradicional, encara que també existeix el costum de prendre xocolate amb tres xurros en acabar, lliurement i sense compromís; molta gent i tots els carrers i les poques places, àdhuc els de la mitja galta i els en obres . Una activitat seriosa en que la gent va mudada a poder ser de vestit de diumenge de festa, obscuret per a donar-li encara més notorietat uniforme. I la corbata els homes i la jupeta les dones, parlant baixet i assenyalant només el justet i singular. A l´abatoll i abocant oli, suaument, amb el silenci que pugues. Un any el meu amic i jo donarem una volta al terme que ens costà dues hores i trenta minuts per paratges a cuidar, fins al Pla de Corrals i tornar, a pleret, tropessant unes cinc vegades cascú, però mantenint l´equilibri i la veu. Per la fresca matinera però. Ara encara hem de quedar a resguard del poble i de casa, que temps millors han de venir.