Como docente que he sido durante muchos años –ahora jubilado, recientemente-querría expresar mi opinión sobre la evaluación a los alumnos de este curso, especialmente en los niveles obligatorios. Considero que, dadas las circunstancias, los alumnos deberían promocionar automáticamente, aunque tuvieran algún área suspendida, sin tener en cuenta el número de éstas. Y lo considero por tres razones: una, porque al alumno se le ha reducido el derecho a la posibilidad de superar sus resultados durante la 3ª evaluación; la segunda razón sería de tipo numérico: el número de alumnos que no promocionan en un curso ordinario es bajísimo y no es significativo; y la 3ª razón sería que la repetición no siempre produce los resultados deseados.

Por lo tanto, creo que lo mejor es que los profesionales decidan la no promoción en casos especiales y que, para aquellos alumnos que pasen de curso con algún área suspendida – o con dificultad- se les realice programas de refuerzo para el año siguiente.