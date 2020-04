Un paso adelante

Tras casi un mes y medio de confinamiento por la crisis del COVID-19, el gobierno de España ha tomado la decisión de que a partir del domingo 26 de abril van a dejar salir a la calle a los niños y niñas entre 0 y 13 años para dar un paseo diario de máximo una hora de duración. Sanidad ha detallado que para poder realizar el paseo, los niños han de estar acompañados de un adulto, que podrá salir con un máximo de tres niños y solamente podrán caminar en un radio de un kilómetro de sus respectivas casas.

Hoy domingo 26 de abril, hemos podido observar a través de los medios de comunicación, que aunque la mayor parte intentaba seguir las normas establecidas, ciertas personas no han mantenido las medidas de seguridad indicadas, tales como mantener la distancia de seguridad o que los niños de diferentes familias no jugaran juntos. Hemos llegado a ver niños jugando al fútbol en parques repletos de gente, poniendo así su vida en riesgo al igual que la de muchas otras personas. La mayor parte de la población está siguiendo el cumplimiento de las normas y esta pequeña parte, que no lo hace, puede afectar a la evolución de la enfermedad con un repunte de la misma y supone una injusticia con el resto.