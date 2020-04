Covid-19, ¿realidad o ficción?

Soy una adolescente de 1º de Bachillerato viviendo una situación de película. Jamás hubiera creído que lo visionado en el cine se plasmara en nuestras vidas.

Estamos viviendo momentos de incertidumbre, y esta pandemia nos está viniendo muy grande a todos por su gran desconocimiento, pero pasado ya el tiempo que llevamos, no se puede seguir cometiendo errores, es muy triste ver cómo las personas que nos están gobernando, en vez de estar trabajando sobre medidas de solución, discuten entre ellos haciendo parecer el congreso de diputados un patio de colegio.

El mundo de la política se me queda muy grande y sé que gobernar un país es una tarea complicada que requiere de muchos conocimientos y de estar muy bien preparados. Entiendo que todo ser humano pueda cometer errores, pero me siento decepcionada por la gestión que están realizando los políticos de nuestro país.

A día de hoy es increíble ver cómo vuelven los ciudadanos a sus puestos de trabajo sin tener la certeza de si son o no asintomáticos.

Me causa mucha tristeza, ver cómo los que se dejan la piel, las personas que nos atienden día a día, van contagiándose e incluso muriendo por no haber tenido los suficientes medios para protegerse.

A pesar de todo, no quiero perder mi esperanza y voy a intentar confiar en esas personas adultas que deduzco que saben tomar las mejores decisiones para los ciudadanos y espero que esto termine con el mismo final feliz que en otras películas con el mismo contexto.