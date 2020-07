Tasas de la Universidad Popular de Valencia

Con referencia a su publicación del día 06.05.2020 de que la universidad popular de Gandia procederá a devolver las tasas de los cursos no disfrutados, quisiera comunicar mi malestar como una inscrita a un curso de corta duración en la universidad popular de Valéncia a la que se le ha denegado la devolución de las tasas y me invitan con un documento oficial a renunciar a ellas sin haber asistido a ninguna clase.

Lo más crispante es que en su propia web indican lo siguiente: las personas que se matricularon en centros o actividades que empezaron en enero o febrero de 2020, como los centros de Benicalap, Benimaclet, Ribes Espai y grupos concretos interrumpidos por enfermedad del personal formador, podrán optar a mantener la matrícula el próximo curso, o bien solicitar la devolución de los importes abonados.

Ante tal incoherencia la u.popular me indica que se trata de un error en la web. No comprendo que diferencia existe entre las universidades populares de dichos municipios para que el ayto valenciano decida quedarse con todo el dinero de los inscritos por cursos que no se han recibido.