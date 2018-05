Roberto Bautista se lleva la batalla de primera ronda ante el uzbeco Istomin

El castellonense Roberto Bautista Agut, 13º cabeza de serie, salió este lunes airoso del duro duelo que mantuvo con el uzbeco Denis Istomin, 100 del mundo, para pasar a segunda ronda de Roland Garros tras tres horas y 30 minutos por 6-2, 6-7(3), 1-6, 6-4 y 6-4.

Bautista se sobrepuso al fallecimiento repentino de su madre Ester Agut, hace sólo una semana, y ha comenzado en París con profesionalidad, combinando grandes golpes con momentos de mayor irregularidad, de los que se aprovechó un viejo conocido en este torneo, el uzbeco Istomin, que suele ser un adversario correoso.

En la siguiente ronda, Roberto Bautista se medirá con el colombiano Santiago Giraldo, que avanzó tras retirada del chipriota Marcos Baghdatis.

Al acabar, Bautista habló de los momentos difíciles que atraviesa por la repentina muerte de su madre. "Están siendo unos días difíciles y no es fácil de manejar esas cosas. Yo creía que lo mejor era venir aquí y dar un paso adelante, no esconderse y no quedarse en casa, seguir luchando como hasta ahora y es lo que he hecho", dijo un abatido Bautista.

El tenista castellonense perdió el lunes pasado a su madre, Ester Agut, quien tenía un negocio de ropa en el centro de Castelló. "Ha sido de altos y bajos, pero he sabido darle la vuelta", afirmó.