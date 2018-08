El Playas inaugura en Berlín el Europeo para el equipo español

El Playas de Castellón inauguró la participación española en el Europeo absoluto de atletismo celebrado en Berlín. En concreto, el honor fue para el lanzador extremeño Javier Cienfuegos. En la jaula de martillo, el atleta no pudo clasificarse para la siguiente ronda al no formar parte de los doce primeros deportistas.

Cienfuegos concluyó la prueba en decimoquinto lugar tras no lograr la marca mínima en ninguno de sus intentos. El lanzamiento inaugural alcanzó una distancia de 72,76 metros, cifra insuficiente respecto a los 76 metros que exigía clasificarse para la siguiente fase. El extremeño no pudo mejorar su marca en sus dos oportunidades posteriores. «Estos lanzamientos me sirvieron para entrar en la final del último Europeo gracias a una undécima posición». Para su tristeza, en Berlín no bastaron.

Séptimo en el grupo A, Cienfuegos tuvo que aguardar a los resultados del B, en el que competía el también español Pedro José Martín. Este último se quedó en unos estériles 67,56 metros.

Fue un debut aciago para los españoles. De los diez atletas que se estrenaban en la cita berlinense, todos acabaron eliminados a las primeras de cambio.