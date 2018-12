Joseba Muguruza: «Es una situación jodida que no gusta a nadie»

? Ayer no fue un entrenamiento cualquiera. El entorno del Castellón anda revuelto y de eso es consciente el vestuario En el entrenamiento en Marina d'Or, por minutos el respetuoso silencio dejaba clara constancia de que el horno no está para bollos. Le tocó hablar al extremo guipuzcoano Joseba Muguruza, quien reconoció que «es una situación jodida que no gusta a nadie», para señalar que «ni antes (por ganar al Alcoyano) éramos tan buenos ni ahora (tras la debacle en Ejea) somos tan malos».

El ex de la Real Sociedad B comentó que «solo nos queda trabajar más duro aún para salir de esta situación». Reconoció que en el campo del Ejea «no nos salieron las cosas bien, es un campo complicado» e invitó al plantel a «hacer autocrítica, variar la mente y seguir trabajando con intensidad. Estoy convencido de que vamos a sacar esto adelante».