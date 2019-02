«Ante Melilla no estuvimos cómodos en ningún momento»

El TAU Castelló cayó derrotado el pasado viernes ante el Club Melilla Baloncesto por 73-81. Toni Ten, el técnico del conjunto castellonense, se mostró decepcionado: «No me ha gustado el partido. Creo que no hemos sabido enfocar el partido correctamente y, además, no nos hemos encontrado cómodos en ningún momento». Asimismo, Ten resaltó los principales problemas: «Salimos fríos desde el principio. Sabíamos que Melilla es uno de los grandísimos equipos de la liga y necesitábamos un partido perfecto de todos, pero no ha sido así. Los inicios del tercer y último cuarto han sido lamentables por nuestra parte. Creo que hemos perdido merecidamente, así que esto nos debe hacer pensar y seguir trabajando mucho». A pesar de la derrota, intentó buscar la nota positiva del encuentro: «En el segundo cuarto hemos estado más agresivos, hemos entendido mejor el partido e incluso hemos podido mover un poco más el balón. Lo cierto es que no hemos perdido la cara, pero casi que no hemos podido pelear el final».