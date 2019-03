La colla del Rei Barbut y las listas

El pasado sábado tuvo lugar en la plaza de Las Aulas, la inauguración del nuevo y espléndido local social de la popular Colla del Rei Barbut, cuando ya la ciudad junto al azahar de los naranjos huele a pólvora y a fiestas de la Magdalena.

En el año 2000 tuve la sorpresa, y al mismo tiempo el alto honor, de recibir el Voladoret d'Or, que concede esta asociación festera. Guardo entre mis papeles más íntimos, las palabras que me dedicó mi entrañable amigo Paco Pascual en el Boletín de la colla: «Es un hombre de la fiesta y con amplio historial festero, con referencia a las fiestas de la Magdalena. Es una vida en la que por encima de su categoría profesional, estuvo y está siempre su gran humanidad y el amor a Castellón. Con méritos para una distinción que trata de resaltar los valores humanos y las señas de identidad que distinguen a los castellonenses». Paco Pascual terminaba sus palabras recordando que eramos «amigos y hermanos desde la Escuela Herrero y en tantos afanes y aventuras, compartiendo el pan y la sal de una profesión que para nosotros es el mejor oficio del mundo. Y juntos seguimos en el camino de la amistad gozosamente compartida, ahora más que nunca con el Voladoret d'Or en el corazón».

A día de hoy, sus muchos amigos, seguimos lamentando su pérdida y más cuando al tercer domingo de cuaresma llegan nuestras tradicionales fiestas de la Magdalena, a las que tanto se dedicó.

Decía al principio que la Colla del Rei Barbut inauguró con toda brillantez el pasado sábado sus nuevos locales en la misma plaza de las Aulas en lasque ha estado durante muchos años, pero ahora muy ampliados y hay que decir pronto que se trata de un extraordinario local, que sorprendió a todos los presentes no sólo por su moderna habilitación sino también por todo lo que atesora desde el punto de vista histórico y artístico en relación con nuestras fiestas. Una vez más, a esta colla, y en especial a su presidente Enrique Carceller Llago y a su junta directiva, al igual que a todos sus socios y directivos, que tantas cosas hacen siempre por nuestras fiestas y dedicadas a todo el pueblo de Castelló, hay que felicitarles por este salto cualitativo y cuantitativo que han dado en los pocos meses que han llevado a cabo este obra importante que va a impresionar a todos cuantos la visiten estos días. Esa es una obra bien hecha de la que pueden estar muy satisfechos. Siguen siendo una pieza fundamental en la organización de nuestras fiestas.

Las listas. Ante el anuncio de las próximas elecciones de carácter nacional, europeo, autonómico y local, en los partidos políticos que van a concurrir a las mismas se ha estado y se está trabajando frenéticamente en la confección de las listas, por la importancia que las mismas tienen para motivar a los votantes. Y como ocurre siempre en estos casos: me quiere quien yo no quiero y quiero a quien no me quiere. Una vez más se confirma que quien manda manda y de primarias y de elegir a los que quiera la militancia nada de nada, y sobre todo en los dos principales partidos. El amiguismo sale triunfante siempre y sobre todo tras lo ocurrido en la elección de los dos líderes del PP y PSOE. Los líderes pretenden fortificarse con amigos, y si pueden ser íntimos mejor que mejor, y no buscan a parientes porque la cosa quedaría poco presentable.

Poco importa lo que hayan hecho en los últimos años algunos representantes en los parlamentos. Es bueno que siempre acudan con caras nuevas, pero la experiencia es un grado y a la vista de la pérdida de brillantez que se ha experimentado en las últimas elecciones habría que precisar con mayor detalle la continuidad de unas personas o de otras, porque si no vale el historial de cada cual, la preparación y la formación, al final se acabara con ochos y nueves y cartas que no liguen como representantes del pueblo.

Me ha sorprendido que en Madrid se haya cambiado al número uno de la lista del PP, aunque es cierto que los estatutos lo autorizan, pero entre Miguel Barrachina, uno de los políticos castellonenses más cualificados y Óscar Clavell estimo que hay alguna diferencia política todavía, al igual que en el PSOE con Artemi Rallo que en el Congreso ha registrado una notable participación.

Por otra parte sorprende que en todos los partidos no se produzcan fichajes de alto nivel, vamos de champions. Comprendo que ante la histeria política que a veces se registra, y ante unos medios que permiten cualquier insulto o campaña insidiosa, haya gente de historial brillante y formación más que suficiente que prefieran quedarse en su casa o en sus despachos para no tener que afrontar insultos y descalificaciones sin base argumental. A este paso, al final sólo se podrán dedicar a la política los funcionarios.

Atención también a las listas regionales y locales, porque aquí la gente quiere conocer y puede conocer mejor a sus posibles representantes. En lo nacional creo que la gente matiza menos; vota más a los partidos que a las personas, pero para su ayuntamiento, diputación o comunidad autónoma se hila más fino y sobre todo después de lo visto en estos últimos cuatro años en dichos ayuntamientos, diputaciones y comunidad autonómica. Que Dios reparta suerte que es lo deseable para el pueblo. Como algunos partidos van a la caza de independientes, igual acabo poniéndome un cartel de "libre"como los taxis.