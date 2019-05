Podem-CseM-EUPV cree insuficiente el control de la contrata de la limpieza

La confluencia formada por Unidas Podemos, Castelló en Moviment y Esquerra Unida considera «insuficientes» los actuales mecanismos para controlar si la empresa de la limpieza y la recogida de basura cumple las condiciones recogidas en el contrato, por lo que propone establecer un control «estricto».

«No puede ser que, cuando preguntamos sobre los mecanismos de control, la respuesta del Ayuntamiento sea que Castelló está limpio», ha explicado Fernando Navarro, candidato de la confluencia a la Alcaldía de la capital de La Plana en los comicios del príximo día 26, «y menos cuando la ciudadanía no hace más que trasladarnos quejas por todo el contrario», ha añadido el alcaldable.

Castelló en Moviment ya negoció con el equipo de gobierno liderado por Amparo Marco una inspección de los contratos de mayor cuantía, «pero no hubo suficiente voluntad política por parte del gobierno para llevarlo adelante», ha lamentado Navarro, quien ha recordado que «nosotros no le debemos nada a nadie y no le tenemos miedo a los más poderosos de la ciudad».

Navarro ha aprovechado para recordar que otras formaciones políticas, ante las quejas vecinales sobre la suciedad en la ciudad, sobre todo en los barrios fuera del centro, proponen aumentar el dinero destinado al contrato de limpieza, «cuando ni siquiera sabemos si la empresa está cumpliendo con lo que ya pagamos», ha denunciado. «Nosotros pensamos que primero hay que exigir que la empresa cumpla aquello que ya estamos pagando, y después ya veremos si hay que pagar más», ha añadido.

La confluencia apuesta por la recuperación de la gestión directa de servicios por parte del Ayuntamiento, dentro de un plan estructurado de remunicipalizaciones, pero este contrato no vence hasta el año 2025. «Hasta esta fecha, al menos lo que tenemos que hacer es controlarlo bien y asegurar que se están cumpliendo las frecuencias de limpieza, la utilización de los materiales acordados y la cantidad de personal contratado», ha apuntado Navarro.