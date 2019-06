Las sedes de la Universidad para Mayores de la UJI clausuran el curso en Vilafranca

Vilafranca ha sido este año el emplazamiento escogido por la UJI para la clausura de la Universidad para mayores. El pasado viernes alumnos y alumnas de todas las sedes se reunieron en la localidad donde se programó una conferencia sobre la piedra en seco y el concierto de primavera del coro de la sede de Els Ports.

Pilar Escuder, coordinadora de la universidad para mayores de la UJI, subrayó que «este proyecto ayuda a disminuir las diferencias entre ciudad y mundo rural, dando la posibilidad de formarse independientemente del lugar de residencia. A la vez que facilita la formación a aquellas personas que no pudieron estudiar de jóvenes o quieren continuar haciéndolo». Estos alumnos acogen los talleres con mucha ilusión e interés.

La conferencia sobre la piedra en seco, impartida por el profesor Javier Blasco, era abierta al público y en ella se debatió sobre esta manifestación; si se debe considerar arquitectura pese a no ser construido por un arquitecto, si es arte, etc. De lo que no cabe duda es de que es un bien único y por ello hay que conservarlo, ponerlo en valor y cuidarlo correctamente. Para ello, el profesor explicó la importancia que tienen estos cursos para mayores, quienes además actúan de informadores e investigadores al haber sido, en algunos casos, protagonistas de su construcción.

Ya por la tarde, y como acto final de la clausura de las sedes de la Universidad para mayores, Fernando Blasco Lasmarias se encargó de dirigir un concierto donde el coro de la sede de Els Ports, formado por alumnos y alumnas de los diferentes municipios, mostraron lo aprendido a lo largo del presente curso. Durante la actuación se interpretaron diferentes estilos: clásico, folclórico con temas más o menos conocidos. Canciones que hicieron cantar, tararear o seguir el ritmo con palmas a todos los asistentes que acudieron a la clausura.