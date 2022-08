Incendio en la provincia. Pasadas las 12.00 horas del pasado domingo se alertó a los bomberos de la Diputación de la existencia de un fuego en una zona forestal localizada entre Costur y les Useres. El fuego fue declarado oficialmente como incendio forestal de les Useres y se han incorporado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Trabajos de extinción

Rápidamente se desplazaron hasta el lugar de los hechos 2 dotaciones de los bomberos de la Diputación, 3 unidades de bomberos forestales y 2 medios aéreos. Posteriormente se reforzaron estos equipos, incluso llegaron dos medios aéreos desde el incendio forestal que se declaró ayer en la Vall d'Ebo.

En la mañana de este lunes, se han reincorporado los medios aéreos que habían dejado de trabajar al entrar la noche, y además siguen con las labores de extinción los bomberos que han luchado durante toda la noche con los medios terrestres.

Imágenes reunión de coordinación en PMA de #IFUseres. La evolución en este momento es positiva pero el incendio continúa activo en todos sus frentes y entramos en las horas de mayor peligro del dia. La totalidad del dispositivo terrestre y 10 medios aéreos siguen trabajando.

El origen

El alcalde de les Useres, Jaime Manuel Martínez, sigue la evolución del incendio junto al presidente de la Diputación, José Martí; el diputado de Bomberos, Abel Ibáñez; la subdelegada del Gobierno, Soledad Ten; la presidenta del PPCS, Marta Barrachina y diversos mandos policiales y de bomberos. «El fuego afecta a mucha extensión y está descontrolado. No sabemos si este lunes se podrá controlar y desconocemos por el momento cuál es el origen. No parece que haya sido por la caída de un rayo porque aquí no ha habido tormenta eléctrica», explicó el primer edil de les Useres en conversaciones con a este diario.

Por su parte, el presidente de la Diputación explicó que los bomberos «trabajan intensamente para frenar la evolución del incendio, que sigue muy complicado por las extremas condiciones climatológicas». «Todo nuestro apoyo a los profesionales que trabajan en la zona», dijo Martí desde el puesto de mando, que se ubicó en la localidad de Costur.

Les Useres suspendió ayer todos los actos de su penúltima jornada de fiestas y decidirá hoy si mantiene la medida. La meteorología será clave en la evolución de las virulentas llamas.