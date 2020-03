Misa en tiempo de coronavirus: "selfies" de fieles en los bancos y el Rosario en "streaming"

La fe mueve montañas y sus responsables hacen todo lo posible para que sus fieles no vivan solos este aislamiento. En Villar del Arzobispo, tanto el párroco de Nuestra Señora de la Paz como las carmelitas descalzas han implementado una vía de comunicación directa con los fieles: redes sociales, radio y televisión para seguir «conectados» con la Palabra de Dios durante la cuarentena.

En parte, no es una medida tomada bajo la premura del coronavirus. Como explica el párroco, Raúl García, llevan tres años retransmitiendo en directo las misas en Villar los fines de semana. Antes lo hacían solo para las personas mayores que por problemas de movilidad no podían asistir a la ceremonia, pero ahora lo hacen para todos los feligreses que están confinados en sus casas. Así se les permite asistir al culto a través de Facebook, radio y la televisión local.

Sin embargo, la compañía no era recíproca. García se encontraba solo en el templo oficiando la misa, por lo que tuvo la iniciativa de pedir a los feligreses que enviaran fotos de ellos mismos (selfies) o en familia para colocarlas en los bancos de la iglesia. Ha impreso más de 150 imágenes en el despacho parroquial ante la avalancha de envíos.

«Al llevar tanto tiempo retransmitiendo las misas, ahora nos hemos adaptado con mucha rapidez», explica García. De hecho, cuentan con un profesional de la programación para las emisiones.

Cada medio día se emite el ángelus con preces por los enfermos, los sanitarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad. A las 18:30 se emite la adoración eucarística y a las 19:00, la misa diaria.

La última incorporación ha sido la de las carmelitas descalzas. A las 4 de la tarde rezan el rosario a través de la radio y el Facebook de la parroquia. Según García, ellas ya viven en reclusión pero se niegan a perder el limitado contacto que tenían con el pueblo, por lo que se han animado a rezar el Rosario gracias a los nuevos canales de comunicación social.

Tanto por las carmelitas como por los últimos tres sacerdotes que han llevado la parroquia, García asegura que el movimiento católico en Villar del Arzobispo es «muy fuerte». «Hemos logrado crear un grupo muy grande de fieles», reconoce.

Sin embargo, en Nuestra Señora de la Paz no están exentos de la realidad de los últimos años con la despoblación. Tienen el mismo problema que el resto de pequeños municipios: el éxodo juvenil que se marcha a la gran ciudad para estudiar y no regresa. Sin embargo, eso no le ha impedido a García estar a la última en comunicación digital para llevar su parroquia.

Oración a San Roque

Asimismo, los feligreses desde casa rezan una oración dedicada a San Roque, patrono y protector de los infectados por alguna epidemia, que ha redactado el propio párroco. Y han instalado en los balcones de los domicilios de Villar colgaduras con la imagen del santo, a iniciativa de la cofradía de San Roque.

Precisamente las carmelitas hicieron una novena a San Roque y "aquí en la parroquia lo hemos bajado de su altar y puesto en el altar Mayor".

