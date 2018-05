La Unión de Consumidores denuncia ante la Fiscalía a las clínicas iDental

La Unión de Consumidores de Valencia (UCV) ha elaborado un formulario para que los consumidores afectados por los retrasos e incumplimientos de las Clínicas iDental puedan solicitar a su financiera la suspensión inmediata del contrato de financiación paralizando el cobro de las cuotas hasta que la compañía iDental ofrezca una solución satisfactoria al consumidor.

En las últimas semanas se han visto incrementadas notablemente las quejas y reclamaciones de los consumidores por el incumplimiento contractual de los tratamientos odontológicos en las Clínicas iDental.

Los motivos de las reclamaciones son los continuos retrasos y anulaciones de las citas de revisión de los tratamientos con el riesgo para la salud del paciente que supone no llevar un control, errores de diagnostico y médicos por la falta de personal cualificado y de apoyo y la utilización de materiales inadecuados en los tratamientos contratados.

Según las reclamaciones presentada, las Clínicas iDental están incumpliendo sus obligaciones contractuales, ya que no están prestando los servicios ni prestaciones contratadas por los consumidores, provocando graves retrasos en el tratamiento médico e, incluso, poniendo potencialmente en riesgo la salud al no realizar los seguimientos clínicos necesarios, no llevar a cabo las pruebas imprescindibles ni utilizar los materiales adecuados al tratamiento acordado.

Además la gran mayoría de los tratamientos contratados por los consumidores con iDental están vinculados a un contrato de financiación, por lo que la empresa percibe el importe completo del tratamiento y los consumidores están pagando las cuotas de la financiación sin recibir o haber completado el tratamiento odontológico contratado.

Ante los perjuicios económicos y sanitarios que está provocando a muchos consumidores, la Unión de Consumidores de Valencia ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Valencia a las Clinicas iDental por un posible delito de estafa y ha solicitado que lleven a cabo las averiguaciones necesarias para determinar las acciones civiles y penales derivadas de dichas investigaciones.

No obstante, y mientras se determinan, en su caso, las acciones judiciales y al objeto de no incrementar el perjuicio económico que está causando a los afectados, la Unión de Consumidores de Valencia ha elaborado un formulario al que tiene acceso a través de la pagina web www.uniodeconsummidors.org, para solicitar a su financiera la suspensión del pago de las cuotas correspondientes contrato de financiación suscrito para la prestación del tratamiento odontológico.

Por último, Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV), considera necesario que se lleven a cabo medidas encaminadas a solucionar la situación de indefensión en la que se encuentran muchos consumidores, con un tratamiento a medias, sin atención por parte de los profesionales y teniendo que hacer frente al pago de unas cuotas de un servicio financiado que no se está prestando.