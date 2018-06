Esat presenta los proyectos fin de carrera de Arte & Diseño

La presentación de los proyectos de fin de carrera se realizará los días 5, 6 y 7 de junio en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes de Valencia. Allí se expondrán ante un jurado de reconocido prestigio las presentaciones de los proyectos finales de carrera de los estudios del HND de Arte & Diseño.

El lugar de las presentaciones será el salón de actos del Museo de Bellas Artes de Valencia a partir de las 10:30 am.

Un evento que pone fin a su formación de tres años en ESAT y donde podrá apreciarse el nivel de estos jóvenes talentos, lo que supone para ellos el inicio de una nueva andadura profesional.





PROGRAMA

El martes 5 de junio presentarán sus proyectos David de la Torre, Ana Sora, Alberto Martínez y Antonio Cubel.

El proyecto de David de la Torre, "Kenopsia", es un estudio de la relación que existe entre los artistas urbanos y el espacio que van a intervenir. Este estudio ha concluido en un libro y diferentes audiovisuales que dejan constancia de estas intervenciones.

Ana Sora nos presentará "At night", un libro que ilustra las experiencias de diferentes personas afectadas por la parálisis del sueño. El libro ha sido posible tras una exhaustiva labor de investigación que incluye entrevistas personales que han inspirado los diferentes capítulos del mismo.

Por su parte, Alberto Martínez nos hablará de "Bohemian Media", una agencia que ha creado con la intención de apoyar a cantantes y grupos musicales que necesitan desarrollar su imagen desde una primera identidad corporativa hasta video clips, pasando por cartelería, difusión de conciertos, portadas de discos o diseño web.

Antonio Cubel ha encontrado su inspiración en la carretera, más en concreto en la fotografía nocturna de la misma, en el juego de las luces de los vehículos y en la potencia visual de los materiales reflectantes que se utilizan en ese entorno. El proyecto "Interacción lumínica" consiste en un libro fotográfico de autor y tres piezas escultóricas en las que integra materiales reflectantes y luminiscentes.

El miércoles 6 será el turno de Anabel Povo, Carmen Silvestre, David Bahilo y Jorge Juan Garzón.

Anabel Povo nos hablará de "Behind the mask", un proyecto que consiste en el desarrollo gráfico de un videojuego partiendo de una idea propia. Después del desarrollo de la historia, de sus entornos y sus personajes, "Behind the mask" es un artbook, pero Anabel ha diseñado también una edición de coleccionista del juego y un potente teaser promocional.

"Odyssey" es el título del proyecto de Carmen Silvestre. "Odyssey" es una instalación que gira en torno al concepto de la luz y el efecto que tiene sobre la realidad. Carmen se ha inspirado en el movimiento aparente que tienen la luces del sol y la luna sobre la tierra.

David Bahilo presenta "Leshly", una marca de ropa propia diseñada para un público joven. La seña que identifica la marca es el cuidado de las ilustraciones.

"The White Shadow", el proyecto de Jorge Juan Garzón, es un libro de arte, germen de una futura animación, y un cuento ilustrado escrito por el propio Jorge.

El jueves 7 defenderán sus proyectos Erika Andrada, Héctor Giménez y Marta García.

Erika Andrada ha enfocado su proyecto "NQN Perception AR" hacia la creación de contenidos de vídeo, imagen, 360º y 3D para ser visualizados a través de la realidad aumentada, aplicados, en este caso, a un hotel.

Héctor Giménez nos hablará de "Noa", el desarrollo gráfico de un largometraje que se plasmará en un libro de arte y un teaser promocional.

Marta García presenta "FugitiVe", un proyecto en el que fusiona dos estéticas en apariencia opuestas pero que conceptualmente comparten elementos comunes, el minimalismo y el punk. Esta simbiosis ha concluido en una línea de ropa innovadora e inusual.