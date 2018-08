Las «Kellys» amplían su lucha y denuncian explotación también a las trabajadoras fijas

«Son tratadas como externas a pesar de depender directamente del hotel». Así es como, en pocas palabras, resume la portavoz del colectivo Las «Kellys» de la Marina Baixa, Yolanda García, la situación de algunas camareras de piso en Benidorm por las que el colectivo de trabajadoras volverá a salir a la calle el próximo jueves 23 de agosto. Un convocatoria con la que las limpiadoras amplían su lucha a aquellas empleadas fijas que, a pesar de regirse por las condiciones del convenio colectivo de hostelería, vienen sufriendo abusos en el ejercicio de su actividad profesional.

Hay que tener en cuenta que el colectivo de Las «Kellys» nació para protestar por las malas condiciones laborales de las limpiadoras de hotel. No obstante, sus quejas siempre se han centrado mayoritariamente en las trabajadoras subcontratadas. Esto es, aquellas camareras de piso que dependen de una empresa externa con la que el alojamiento en cuestión no tiene nada que ver. Las compañías que suministran este tipo de servicios de limpieza son «multitareas» por lo que sus empleados no se rigen por las condiciones del convenio de hostelería.

Esta circunstancia ha creado durante años una importante brecha salarial, así como de condiciones laborales, entre limpiadoras de hotel fijas y externas. Las trabajadoras contratadas directamente por el hotel se habían convertido en el paradigma del resto hasta que ellas también empezaron a quejarse. De hecho, como apuntan desde Las «Kellys» de la Marina Baixa, se han realizado muchas denuncias ante Inspección de Trabajo por diferentes incumplimientos del convenio de hostelería. «Hemos denunciado despidos por bajas, diferentes abusos laborales como trabajar más horas de las que cotizan o sobrecarga de trabajo», detalló.