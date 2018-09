"No he atacado ninguna religión, solo defiendo la libertad de expresión"

"No he atacado ninguna religión, solo defiendo la libertad de expresión" j. gonzálvez

La diputada de Compromís recibe cientos de insultos y llamadas amenazantes desde que publicó un mensaje en redes sociales en solidaridad con el actor Willy Toledo. Sorlí escribió: «Me cago en Déu y en la creu».

La diputada por Castelló en el Congreso entiende que su mensaje de apoyo al actor Willy Toledo, detenido tras no presentarse ante el juez por una expresión similar a la de la diputada, pueda molestar, pero asegura que su única intención era defender el derecho a la libertad de expresión que cree que en el caso de Toledo se vulnera.

¿Entiende que su mensaje puede ser visto como un insulto?

Respeto absolutamente toda discrepancia política, pero no los insultos y menos el ensañamiento. Está siendo duro y tengo a toda la familia vetada en las redes sociales para que no lean lo que me dicen. Lo más bonito es cerda, guarra o vete a limpiar escaleras, todos con un componente muy machista. Todos los comentarios que de una forma ponderada discrepen del mío los respeto, pero las amenazas del estilo a 'toda cerda le llega su San Martín', no. Yo nunca le he deseado nada malo a nadie.

Pero su mensaje sí puede resultar ofensivo para un sector de la población ¿no cree?

Yo lo que quise denunciar es que se ha cometido una injusticia con el actor y un ataque a su libertad de expresión al ser detenido por blasfemar, lo que no tiene sentido en pleno siglo XXI y lo hice con una expresión valenciana que es muy habitual en la calle. Yo no tengo nada contra ningún Dios, pero igual que yo respeto a quien cree en una religión que yo no comparto tienen que respetar que haya gente que piense diferente.

¿En el Congreso hubiera pronunciado esa misma expresión?

No, en el Congreso, evidentemente no. He parafraseado a Willy Toledo como hice en su día con Valtonyc (el rapero exiliado) escribiendo una expresión suya. Tenemos una libertad de expresión que debemos preservar y cuando se ataca esa libertad de expresión mi forma de darles apoyo es parafrasear lo que ellos han dicho y la única voluntad era darle apoyo a Toledo, no insultar a nadie.