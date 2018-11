Los TER amenazan con denunciar a la Ribera por dejar a los celadores hacer radiografías

La asociación española de Técnicos de Radiología, AETR, amenaza con llevar al Hospital de la Ribera ante la Inspección de Trabajo y el Consejo de Seguridad Nuclear si los celadores siguen haciendo radiografías en los quirófanos pese a no estar habilitados para ello. Así se recoge en la reclamación previa presentada por la asociación nacional y en la que se da un plazo de 15 días a la gerente del hospital, Isabel González, para revertir la situación. Desde la asociación nacional de los TER, se recuerda que conociendo los efectos nocivos de las radiaciones, ordenar estas funciones a personal no sanitario, «que no tiene ni la titulación correspondiente ni los conocimientos de radioprotección, aparte de suponer una vulneración de la legalidad, es una auténtica temeridad, fuera de toda lógica». Los celadores denunciaron en junio la situación. Desde entonces, la gerencia, ahora ya pública, ha contratado a dos técnicos, insuficientes para asumir todo el trabajo.