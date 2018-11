Bonig presiona a Puig para que exiga el 10% de las inversiones del Estado

La Presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha anunciado hoy que el PPCV, presentará una moción en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y en les Corts, para que el Gobierno central "siga con todos los trabajos que inició el PP para el cambio de modelo de financiación y se llegue a lo que se comprometió Puig cuando el 3 de octubre se reunió con Sánchez en Moncloa: que las inversiones previstas para la Comunitat sean acordes al peso de la población y por lo tanto lleguen al 10%".

Para la presidenta del PPCV, que ha presidido hoy la reunión del Comité de Dirección del PPCV, Puig "no tiene la valentía suficiente para pedirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cambie el modelo de financiación" y por ello "le pedimos a Puig y a Oltra que haga lo mismo que él le pedía a Rajoy y ha recordado que Sánchez en abril dijo que el cambio de modelo "era una cuestión de voluntad política y liderazgo". En este sentido, ha señalado "lo que hay que es ponerse a trabajar en el cambio de modelo de financiación, convocar el CPFF, analizar y formular una propuesta y llevarla al Congreso de los Diputados" y allí el PP acudirá y ayudará a Puig para que se lleve a cabo ese modelo de financiación con el que se comprometió en Moncloa, porque si no "nos da la sensación de que miente".

Respecto a la postura de Compromís en esta reclamación, Bonig ha señalado que "los valencianos no sabemos para qué queremos un partido nacionalista si no sacamos nada". Ahora, ha explicado, Oltra quiere que se arbitren fórmulas, unas fórmulas que no aceptaron cuando las puso en marcha el PP, como el pago a proveedores o el FLA" pero ahora "con Sánchez, lo aceptan". Hay una fórmula, ha explicado, que son las modificaciones de crédito y, en este contexto, ha invitado a Sánchez y a Puig a que hagan modificaciones de crédito en los PGE "para que se hagan las inversiones necesarias para la Comunitat Valenciana". "Porque parece que se pide con la boca pequeña el cambio de modelo para aparentar", porque todo es "un paripé, postureo porque a la hora de la verdad no hay ni voluntad política ni liderazgo, todo es postureo y mentira".

La presidenta del PPCV, ha señalado que la sanidad, la Educación y la Economía centrarán las acciones del PP, y ha explicado que, en materia económica, "que la Comunitat Valenciana sea la que más desaceleración va a sufrir el año que viene nos preocupa mucho". Y, en este sentido, ha preguntado a Ximo Puig qué medidas va a tomar para evitarlo. Así, ha señalado que los anuncio de Sánchez de "poner coto a la automoción del diesel va a afectar a una empresa como al Ford y todas las empresas auxiliares y lanzar estas ideas con tanta repercusión en nuestro territorio de forma tan frívola es indignante".