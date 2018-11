Los expertos reclaman una estructura en red para mejorar el diagnóstico en cáncer

Que los centros de alta complejidad en atención en cáncer valencianos "trabajen en red y no de forma jerarquizada". Esta es la petición lanzada esta mañana por los expertos en Oncología como vía para mejorar el diagnóstico en cáncer de los pacientes valencianos, unos 25.000 nuevos cada año. "Porque lo más importante no es solo la administración de los tratamientos, sino sobre todo diagnosticar bien a los pacientes para poder elegir el mejor tratamiento posible y con nuestro actual estructura organizativa de servicios no se favorece". Así se ha pronunciado esta mañana Carlos Camps, jefe del servicio del Hospital General de València y catedrático de Medicina en la UV y coordinador científico junto al jefe de servicio de Oncología del IVO, Vicente Guillem, del Desafío Oncológico, un simposio que reúne desde esta mañana en València a medio millar de expertos en cáncer.



Para Camps, sería necesario este cambio en la estructura asistencial para adaptarse al nuevo abordaje en tratamientos del cáncer, la medicina de precisión. "Tenemos una red asistencial extensa y universal, con profesionales muy buenos pero la oncología ha cambiado mucho", ha advertido Camps que ha puesto la atención no solo en garantizar el acceso equitativo a los mejores tratamientos sino también en conseguir que todo el mundo pueda acceder de forma fácil al mejor diagnóstico a través de técnicas moleculares.



"Con un trabajo de coordinación conseguiremos que no haya ningún paciente que no se beneficie del acceso a las técnicas de diagnóstico molecular y como consecuencia de esto garantizar el acceso a las mejores terapias posibles", ha añadido.



Acceso equitativo a los tratamientos

Se triplica el cáncer de pulmón en mujeres

70 ponentes en el Desafío Oncológico

El jefe de servicio de Oncología Médica del IVO, Vicente Guillem y coordinador junto a Camps del Desafío Oncológico, ha asegurado que el acceso a los nuevos fármacos que se están introduciendo para luchar contra el cáncer como la inmunoterapia sí es equitativo en la C. Valenciana. "Sin duda,Cualquier médico puede prescribir un fármaco de alto impacto económico desde el del hospital más pequeño al del más grande, todos pasan por el mismo filtro", ha asegurado Guillem.Para el oncólogo del IVO, uno de loses garantizar la equidad en el sistema e implementar "como práctica médica habitual" aquellos avances más importantes en cáncer comoen todos los hospitales o, por lo menos, en los de referencia". Sobre el reto de introducir en el sistema sanitario los nuevos tratamientos personalizados, Guillem apostó por llegar a un consenso entre Estado y comunidades autónomas "donde se dicte qué fármacos y en qué indicaciones debemos utilizarlos porque son tremendamente caros".Por su parte, el doctor Camps reclamó un mayor esfuerzo en prevención sobre todo teniendo en cuenta el avance del cáncer de pulmón en mujeres. "Mientras que en la C. Valenciana ha descendido la mortalidad en varones, en mujeres se ha triplicado. Eso es que no lo estamos haciendo todo bien porque, ha asegurado el oncólogo que ha recordado que aplicando prevención primaria y secundaria, supondría bajar las tasas de afección de cáncer de pulmón en un 30 %.y bajaría el de vejiga y páncreas".Además como presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), Camps ha reclamado una "mejor organización" en el reparto de fondos en investigación para el cáncer a nivel estatal. "Si nos organizáramos mejor no sucedería que

En el noveno Desafío Oncológico participan más de 500 asistentes y una representación de reconocidos expertos nacionales e internacionales que debatirán hasta mañana acerca de los últimos avances en el tratamiento del cáncer, las oportunidades y desafíos de futuro a los que se enfrenta la Oncología

Durante las dos jornadas previstas tendrán lugar diferentes mesas de debate con la participación de más de 70 ponentes en las que se abordarán los avances en los principales tipos de tumor (genitourinario, mama, melanoma, pulmón y digestivo), los nuevos modelos terapéuticos en tratamiento del cáncer, tratando de responder a los principales desafíos a los que se enfrenta la Oncología en España.