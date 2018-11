Malestar en Presidencia por el millón por sorpresa para À Punt

El rescate in extremis de un millón de euros adicionales para À Punt a través de una enmienda conjunta de PSPV y Compromís a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos no ha caído bien en Presidencia de la Generalitat. No son los quince millones que reclamaba la radiotelevisión autonómica a través de su consejo rector, pero el jefe del Consell había sido especialmente contundente en su respuesta al respecto: el ente público debía ajustarse en 2019 a los 55 millones, la misma cantidad con la que ha contado este año.

Esa es la partida que Hacienda incluyó en el anteproyecto de presupuestos de 2019, pero al final la sociedad pública ha conseguido 600.000 euros extra por una aportación desde la secretaría autonómica de Turismo y el millón incluido vía enmienda parlamentaria en el último minuto.

La enmienda ha sido fruto de la negociación entre las direcciones de los grupos parlamentarios en las Corts de Compromís y PSPV, sin otras intervenciones desde el Consell, según ha podido saber este diario.

El portavoz de la coalición valencianista, Fran Ferri, ha insistido hasta el final en la reivindicación de una mayor aportación para la televisión que dirige Empar Marco para poder cubrir sus necesidades y apostar por un contenido y un servicio de calidad. Ha sido el único grupo en las Corts que ha apoyado esta posición. El PSPV se negó a la propuesta y, en concreto, Ximo Puig había sido especialmente drástico en sus declaraciones públicas sobre este asunto. Finalmente, el síndic socialista, Manolo Mata, transigió con el millón, que se detrae del capítulo de inversiones industriales y que colaron el lunes en una de las enmiendas conjuntas entre Compromís y PSPV.

Una idea que barajan ahora los socialistas es vincular la cantidad extra al sector audiovisual valenciano para que su destino final sea ese. Habrá que ver.