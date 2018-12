La "nueva bebida vegana" que triunfa en Londres es horchata

La polémica está servida. Una empresa británica ha comenzado a comercializar una bebida con una formulación muy similar a la horchata valenciana. Bajo el nombre "Tigermylk", la empresa vende esta bebida "inspirada en una antigua bebida africana" y "servida por el lechero hasta la puerta de casa", según explica en un vídeo el medio americano NowThis, que se ha hecho eco de el lanzamiento.



La horchata británica también está compuesta por chufas, aunque la describen como "leche vegana". El vídeo del medio americano describe las maravillas de esta nueva bebida "dulce y cremosa" que "proviene de una antigua tradición africana". La receta británica incluye, además, aceite de girasol, guisantes y, en la versión con sabor a chocolate, azúcar de remolacha.



En el vídeo también explican las ventajas de su embotellamiento en vidrio reciclable y del reparto en bicicleta, además del precio de cada envase: dos dólares. El noticiero americano hace una breve referencia a la "horchata española" en el que la "chufa es un ingrediente clave" que no parece suficiente para apaciguar la polémica en redes.



La Denominación de Origen Orxata Xufa de València reconoce en Twitter que la "nueva leche vegana escandaliza a los valencianos" que "ya disfrutamos de la auténtica horchata desde hace muchos años". El escritor Quim Monzó, irónico, ha escrito en su cuenta "No nos robarán la horchata".





This new vegan milk uses African tradition and tiger nuts to create its sweet flavor pic.twitter.com/2phOkGPx6G