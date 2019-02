El padre de Guillem Agulló encabeza la lista de ERC a las elecciones europeas

El Congreso Extraordinario que se ha celebrado el sábado ha elegido por unanimidad Guillem Agulló candidato valenciano a la lista de Esquerra Republicana en las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. El congreso, en el que han participado militantes, simpatizantes y amigos ha elegido también las otras tres personas que acompañarán Agulló en la candidatura. Se trata de la independiente María Pérez y Company, de Barxeta, Rebeca Abad y Brotons de Alcoi y Juanvi Salavert y Pons, de Tavernes de la Valldigna.

La valenciana ha sido la primera federación de ERC en celebrar el congreso extraordinario de elección de candidatos. Guillem Agulló, Maria Pérez, Rebeca Abad y Juanvi Salavert integrarán en la coalición ER-Bildu-BNG.

Guillem Agulló ha comenzado la intervención manifestando el deseo de participar en la coalición a las europeas. "Me preguntaba qué podía hacer estos últimos años ante la represión que estamos sufriendo, y deseaba que me propusieron que fuera candidato en ERC. Lo deseaba porque con ERC comparto el dolor, la república, la lucha por el bienestar social ... todo lo que representa la República y esos valores que tenemos como pueblo soberano ".

Agulló ha hecho referencia a los embates del Estado, los presos y presas políticas y exiliados. Después de enumerar todos los nombres afirmó "Me siento identificado y acompañado en su lucha porque también es la mía", y ha finalizado reclamando que ahora hay que luchar más que nunca por las libertades: "no hablaré de las necesidades de nuestro pueblo, voy a hablar de libertad ". Los asistentes al Congreso han ovacionado Guillem Agulló y han ratificado, votando por unanimidad, su candidatura.

El presidente de Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà, ha dicho que "pocas personas representan tan bien como Guillem la dignidad de este País. Nos sitúa como la única fuerza valenciana que hace frente al Estado. La nuestra es una candidatura plural de fuerzas independentistas ". Barberá ha querido agradecer especialmente la presencia de independientes en la candidatura, como Guillem Agulló y María Pérez, así como todas las muestras de apoyo que Esquerra está recibiendo en los últimos meses. En este sentido, Barberá manifestó que "el proyecto de ERPV está más fuerte que nunca y es más necesario que nunca. Esto lo vemos pueblo a pueblo y comarca a comarca, donde muchísimas personas se acercan a apoyarnos ya alentar -nos en nuestra labor ".

La joven activista de Barxeta, Maria Pérez Company, se ha definido como activista por el Medio Ambiente, animalista, feminista y defensora de los derechos humanos. Ha hecho un llamamiento a la gente más joven del País Valenciano: "si no eres feminista y no defiendes los derechos de las personas no eres joven. Los jóvenes no nos podemos quedar en casa. Tenemos que llevar la voz de los presos políticos en Europa" .

Por su parte la joven militante de Alcoi, Rebeca Abad, se preguntó por el papel que puede jugar en la candidatura europea para responderse ella misma que "hay que dar voz a la gente de los pueblos y creo que todos juntos podemos llegar lejos ".

Juanvi Salavert forma parte de la candidatura a las elecciones municipales de Tavernes de la Valldigna por la coalición la Izquierda de Tavernes y ya formó parte de la candidatura a las europeas de 2015 Ha hablado de la proximidad necesaria de Europa "debemos explicar a toda la gente la necesidad de estar en Europa porque es en Europa donde se hacen políticas que determinan lo que vivimos en pueblos ".