Pidió dinero al testaferro "en billetes de 50" un mes antes de su detención

Un mes antes de la detención del expresident Eduardo Zaplana, él y su presunto testaferro para negocios en América Latina, el abogado Washington Fernando Belhot, mantuvieron una reunión en Madrid, grabada por la Guardia Civil con un micrófono el 18 de abril de 2018. En ella, Zaplana le explicaba a Belhot que necesitaba liquidez y ambos barajan cómo introducir dinero en España.

Según revela el sumario, Zaplana reconoce que no está pasando un buen momento y necesita «liquidez». Entonces, recae en una persona: Ignacio. Presuntamente se trataría del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, imputado en la Operación Lezo por blanqueo de capital y con quien estuvo vinculado en un negocio de un desinfectante de aguas que también recoge el sumario. Sin embargo, González no le está dando «dinero de Andorra».

La transcripción recoge momentos de la conversación que son ininteligibles. El abogado Belhot señala que de necesitar dinero urgente mañana, podrían arriesgarse pero Zaplana explica tiene un buen sueldo en Telefónica, donde trabajaba hasta ser detenido en la operación Erial. Da a entender que tiene suficiente solvencia económica, aunque no como para sacar «cinco millones de euros».



El expresident apunta que no los tiene y además se ha metido en un problema, lo que podría explicar su falta de liquidez, y en segundo lugar niega que fuera a sacarlos:

Zaplana: Ahora necesitaría... pero a corto plazo (ininteligible) a mí me pasa lo mismo, yo tengo mi sueldo, que es un buen sueldo... yo puedo sacar (ininteligible) que no pasa nada, pero noi puedo sacar cinco millones de... primero porque no los tengo ahora porque me he metido en un problema, pero segundo que es que aunque los tuviera.

Belhot: Claro... es que ¿qué explicación darías?

Z: Tengo que decir aquí en España, me van a decir ¿Usted a dónde va?



A partir de aquí, parece que tejen un plan para sacar el dinero y hacérselo llegar al exministro, que pide que sea en el plazo de un mes.



E n un momento dado, Belhot apunta a «los billetes de quinientos» pero Zaplana prefiere de 50. B: Si no (ininteligible) morir por esto (ininteligible) los billetes de quinientos.

Z: Es complicado (ininteligible)

B: Claro.

Z: Pero bueno.... si son de 50 los puedo (Ininteligible)

B: Claro exacto. (Ininteligible) yo te iré devolviendo poco a poco (ininteligible) y no te digo que sea en dos días...en una semana, quince días (ininteligible)

Z: si es en un mes, mejor.