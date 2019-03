Las ´invisibles´ recuperan su espacio

Reivindicaron su espacio y lo hicieron a voz en grito. Al lado de otras mujeres. Integradas, visibles. Con pancarta propia. Organizadas, bien situadas. Y así la manifestación feminista de València del pasado viernes las unió a todas. Sin importar edad, raza o religión. Una marea violeta y multicultural que, este año sí, consiguió unir todas las luchas y reivindicaciones por la igualdad más allá del considerado «feminismo hegemónico». Y es que desde el inicio de las reuniones entre la Assemblea Feminista y la Coordinadora que dieron lugar a la multitudinaria manifestación del Día de la Mujer (la única que se recuerda con tanta participación en la ciudad de València desde la del «No a la Guerra»), se anunció la «mirada transversal» con la que se pretendía que la marcha del 8 de Marzo transcurriese. A primera hora de la mañana, de hecho, decenas de mujeres se concentraban frente a la Puerta Azul del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores pidiendo su «cierre inmediato»; así como la derogación de la Ley de Extranjería.

Así, durante la marcha que congregó ayer a más de 100.000 personas, los colectivos más «invisibles» alzaron la voz porque «aún queda mucho por comprender, aún dentro del feminismo». Y es que lo que es diferente llama la atención y no siempre se respeta o comprende.

Las mujeres gitanas aseguran que, si el colectivo gitano es «invisible de por sí», las mujeres «somos lo invisible de lo invisible». Eso sí, «solo para lo bueno». «Tenemos problemas para acceder a un trabajo o a una vivienda. Si eres gitana no quieren alquilarte una casa, no te quieren dar trabajo o, simplemente, desconfían de ti cuando entras al supermercado. Y es así. Para lo bueno somos invisibles, pero para lo malo, no. Es injusto y nos rebelamos ante esto porque para los gitanos y las gitanas todo son dificultades», indica Lola Fernández, de la Fundación Secretariado Gitano.

En cuanto a la visibilización de las mujeres musulmanas, Isabel Romero, presidenta de la Plataforma contra la Islamofobia, asegura que el feminismo ahora también comprende la lucha de la mujer musulmana. «Este hecho está provocando que muchas den el paso y se sumen a la movilización feminista», asegura Romero, quien reconoce que nunca antes había habido tanta participación de mujeres musulmanas. «Ahora lo importante es estar ahí todas, el término de la igualdad no distingue de religiones», reconoce.

A unos cuantos metros del colectivo gitano, un grupo de mujeres evidenciaba que «no estaban todas». Las que faltaban, además de las centenares de mujeres asesinadas, eran las internas. Trabajadoras del hogar que, en su mayoría mujeres migrantes, reivindicaban el viernes que si ellas paran, «se para el mundo». Y es que «estamos sosteniendo la vida, cuidando de los seres queridos de la sociedad valenciana», insistió Lola Jacinto, de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados. «Con las acciones que se han hecho»; indicó, «se ha avanzado en relación con el año pasado cuando, al intentar trabajar con las organizadoras no nos sentíamos escuchadas». Asegura que, «afortunadamente», este año sintieron todo lo contrario: «Ha sido todo muy accesible, la comisión se ha abierto, se nos ha escuchado y ahora sentimos que, por fin, estamos trabajando en conjunto».