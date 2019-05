Oltra evita legitimar a Puig como futuro presidente: «No hay cheques en blanco»

La vicepresidenta en funciones y portavoz de Compromís, Mónica Oltra, considera que aún «no es el momento» de pronunciarse públicamente sobre quién ocupará la Presidencia de la Generalitat dado que las negociaciones no están en esa fase y, además, «depende de todo lo que se haga antes». «Aquí no hay cheques en blanco, y menos antes de saber qué se va a hacer, que no se crea nadie que vamos a dar cheques en blanco» subraya.

Oltra afirma que la décima legislatura va a ser «muy diversa y plural» y espera que haya al menos «un clima de cortesía y de educación pese a las discrepancias políticas».



Aumento de consellerias

Respecto a si ve asumible un aumento de consellerias, señalado que la experiencia le dice que sí, que se han «quedado cortos» porque hay departamentos que por disparidad de competencias o por demasiada carga necesitarían dos, aunque ha advertido: «La razón no puede ser que necesite tantas consellerias para que me cuadren los números de la negociación».

A su juicio, Cultura podría ser una de las que se desgajara para separarla de un «mastodonte» como Educación, mientras que no ve un departamento solo de turismo porque «no deja de ser un sector productivo, que es importante en el PIB, pero el comercio lo es más y nadie pide una conselleria». «Otra cosa es que pueda estar dentro de un ámbito de sectores productivos y ahí tener un departamento propio», añade

Sobre la llegada de Vox celebra que esté en la oposición un partido enemigo de la democracia, que aprovecha las libertades para buscar cargarse las instituciones.