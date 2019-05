Impactos de bala en dos coches en una venganza entre clanes en Xirivella

Al menos dos vehículos estacionados en la calle Nou d'Octubre de Xirivella resultaron dañados ayer tarde al impactar en su chasis no menos de cinco balas durante un tiroteo entre dos clanes relacionados con el tráfico de drogas. De momento, ya hay una persona detenida y la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para tratar de aclarar lo sucedido. Al cierre de esta edición, los datos que habían trascendido es que el ahora detenido habría sido la persona que habría efectuado los disparos con un arma que todavía no ha podido ser localizada. En principio, no ha habido heridos, aunque la Policía alertó ayer a los hospitales ante la posibilidad de que llegase a urgencias alguien con una herida de bala.