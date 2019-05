Cantó ve complicado pactar con el PSPV en Alicante pero sin descartarlo del todo

El líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ve "muy complicado" pactar en Alicante con un PSPV que "no tiene ningún empacho en llegar a acuerdos con el populismo o el nacionalismo", pero ha dicho que no cerrará ninguna puerta hasta hablar de política.

En declaraciones a los periodistas, Cantó se ha referido al ofrecimiento del PSPV de cederles la alcaldía de Alicante a cambio de su apoyo en la Diputación, para afirmar que no le gusta "lo de cambiar cromos" porque le parece "una falta de respeto a la política".

"Quiero hablar de políticas", ha defendido Cantó, aunque ha reconocido que le parece "muy complicado" alcanzar un acuerdo con un PSC valenciano" que "no tiene ningún empacho en llegar a acuerdos con el populismo o con el nacionalismo", y que de hecho va a gobernar en la Comunitat Valenciana con ellos.

Ha dicho entender que Puig "esté ansioso por cerrar sillones", pero ha insistido en que él quiere hablar de política y "hasta que no hable de política no voy a cerrar la puerta", ha asegurado.

Cantó ha afirmado que la voluntad de Ciudadanos en estos momentos es entrar en gobiernos, algo que en el caso de Alicante podría hacerse con el PP, siempre que este partido aceptara una serie de exigencias en materia de regeneración o gestión económica.

En este caso, Ciudadanos no ostentaría la alcaldía de la ciudad, pero no es algo que preocupe a Cantó, quien entiende que para demostrar la buena gestión no es necesario tener la alcaldía o la presidencia, tal y como su partido ha demostrado en Andalucía.

Ha señalado que esta formación ha creado un comité, que espera que se constituya este mismo miércoles, para estudiar en qué lugares pueden entrar en el gobierno "y bajo que condiciones, políticas no de sillones ni apoyos", ha concretado.

Preguntado por qué sería esencial para que Ciudadanos aceptara pactar con el PSPV, ha respondido: "que vuelva el PSOE de la Transición", y ha indicado que una de las razones que le hace muy complicado pactar con este partido es "que pacta con Compromís en todas partes".

"Me hubiera encantado escuchar a Ximo Puig hablar de que no va a volver a ceder la Educación al nacionalismo, que no va a pactar con el nacionalismo o que está dispuesto a volver a aplicar el 155 si vuelven a suceder las cosas que han sucedido en Cataluña", ha manifestado.

No obstante, considera que Puig, con quien solo ha hablado "oficiosamente" mientras recibían al Valencia CF tras su triunfo en la Copa del Rey, "está en la onda Iceta y no en la de algunos socialistas que han tenido que abandonar el PSOE porque Sánchez los ha laminado".

Preguntado sobre si ve un acercamiento de Ciudadanos al PSOE de Pedro Sánchez, ha señalado que no lo ve por ningún lado, y ha insistido en que Sánchez, al igual que Puig, elige socios "y son siempre el populismo y el nacionalismo" y con ese PSOE, ha reiterado", "es muy complicado".