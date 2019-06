Puig se marca el objetivo de situar el paro por debajo del 10 % esta legislatura

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que la economía debe estar al servicio de la mejora del empleo para que este sea "de más calidad, mejor pagado y menos precario", y ha afirmado que el objetvo es que la tasa de paro se sitúe por debajo del 10 % en esta legislatura.

En un desayuno informativo organizado por la Cadena SER, Puig ha asegurado que en ningún momento temió que no pudiera llegarse a un acuerdo para conformar el nuevo gobierno, cuyo segundo escalón empezará a conocerse este viernes y en el que se mantendrá el "mestizaje" por haber sido "una fórmula de éxito".

Puig ha asegurado que no serán blandos en la reivindicación del nuevo modelo de financiación, aunque espera no tener que llegar a manifestarse contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha instado a la oposición a pensar en el interés general en lugar de ver "quien la dice más gorda para ganar espacio en la oposición".

Sobre si se plantea volver a presentarse al cargo, ha afirmado que de eso hablará dentro de tres años. Ha precisado que en estos momentos no tiene una decisión tomada pues está empezado una legislatura "apasionante y cuatro años es un espacio interminable en la política".

Ha defendido el aumento de Consellerias, pues la Generalitat gestiona más 20.000 millones y ha asegurado que tener 2,5 cargos por cada 100.000 habitantes no es un problema para ninguna economía, y sí lo es, en cambio, "no tener cargos públicos para gestionar bien esos 20.000 millones".

"El gobierno tendrá los cargos que sean necesarios para gestionar bien", ha asegurado el president, quien ha afirmado que trabajarán para que haya diálogo y acuerdos con otras formaciones y para que exista colaboración entre instituciones, y ha lamentado que haya quien quiera plantear una institución para hacer frente a otra, como en el caso de Alicante.

Puig ha negado que los recelos de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por el adelanto electoral hayan afectado a la negociación del nuevo gobierno, y ha asegurado que ambos han mantenido siempre "una relación leal" porque nunca han pensado en ellos mismos sino en los valencianos.

Ha reconocido que habrá discrepancias en el seno del Gobierno, como también las hay en un gobiernos monocolores, pero cree que de lo que se trata es de saber gestionar la diversidad que han votado los electores, y "buscar soluciones a los problemas y no problemas que al final generan más problemas".

Entre los retos del nuevo Consell, ha destacado el avance hacia el nuevo modelo económico y productivo, con una mejora del empleo, y especialmente la lucha contra el cambio climático y contra el terrorismo machista, ámbitos en los que es necesaria la colaboración de todos.

Ha asegurado que con el actual Consell existe la colaboración público privada en muchos ámbitos de la Comunitat Valenciana, y también en algunos servicios públicos, y ha defendido que la inversión extranjera no solo no ha descendido sino que ha crecido en estos años, aunque eso no implica que cualquiera "puede venir a hacer lo que quiera".

Puig ha deseado que pueda haber un gobierno central pronto para poder abordar la agenda valenciana, pero ha destacado que la composición del nuevo Ejecutivo exige una serie de acuerdos "más allá de un espacio progresista como el que existe en la Comunitat Valenciana".

En este sentido, ha considerado que algunos grupos deberían hacer un análisis o una reflexión sobre lo ocurrido en el pasado, y ha recordado que el PP exigió la abstención del PSOE para investir a Mariano Rajoy, pero en estos momentos, la abstención del PP "ni se plantea".

Preguntado por si se plantea volver a presentarse al cargo dentro de cuatro años, Puig ha dicho que la legislatura está empezado y cuatro años es "un espacio interminable en política", y ha señalado que la decisión no está tomada y la tomará cuando corresponda, igual que la de presentarse o no a revalidar el cargo de secretario general del PSPV-PSOE.