El rey condecora a la voluntaria valenciana de Cáritas de 107 años

Clotilde Veniel, la voluntaria de 107 años de edad de la Cáritas parroquial de Bicorp, que sigue visitando a enfermos y recogiendo ropa usada para pobres, ha recibido hoy la Orden del Mérito Civil de manos del rey Felipe VI en un acto solemne que ha tenido lugar en el Palacio Real de Madrid con motivo del V Aniversario de la Proclamación del monarca.

La veterana voluntaria, que cumplió 107 años el pasado mes de mayo, viajó ayer a Madrid desde Valencia en el AVE acompañada de su hija Clotilde, de 78 años, y de su nieta Desiré Serrano, que ha asegurado que su abuela, está "muy feliz" por haber sido elegida para ser galardonada por el rey.

"Es una barbaridad la alegría que hay en casa, porque se lo merece mucho, es una mujer extraordinaria que no cesa de alegrar la vida de los demás", ha añadido la nieta, que asegura que su abuela "lo primero que me dijo, cuando me pidió que le preparase la maleta de ruedas para irnos a Madrid, es que le pusiera maquillaje para que la vean bien guapa".

El galardón le ha sido concedido por el Gobierno de España a propuesta de la Generalitat valenciana y de la Asociación de Amas de Casa Tyrius, a la que pertenece Clotilde, que ha recibido el galardón junto a otras cuarenta personas de toda España.

Clotilde Veniel es viuda, tiene dos hijos, cinco nietos y seis bisnietos, y acude a todas las reuniones de la Cáritas parroquial de Bicorp, que ayudó a fundar en 1989, y donde a veces protesta porque "no me dejan hacer más", según relataba en el el último número del semanario diocesano Paraula.

Era la mediana de una familia de siete hermanos, seis chicas y un chico. De niña y en su juventud ayudaba en casa pastoreando el ganado. Además, trabajaba en la carnicería de sus padres, acudía a la vendimia en Francia y, durante un tiempo, sirvió en la casa de una familia en Barcelona. Más tarde se casó con un labrador y siguió trabajando en el campo.

La Orden del Mérito Civil fue instituida por el rey Alfonso XIII en 1926 para premiar "las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, así como los servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros en el bien de la nación".

El rey es el Gran Maestre de esta orden, todas las condecoraciones serán conferidas en su nombre y los títulos correspondientes irán autorizados con la estampilla de su firma.

El acto solemne está teniendo lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real y los reyes de España, Felipe y Letizia, que están acompañados por sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores y canciller de la Orden del Mérito Civil, Josep Borrell.

Al término del acto, en el que un cuarteto de cuerda de alumnas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía interpretará el himno nacional, los reyes y sus hijas se fotografiarán junto a los condecorados.