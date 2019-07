València, capital de mundial de la astronomía

València acogerá del 8 al 12 de julio, por primera vez en España, un congreso sobre relatividad general y gravitación, al que asistirán más de mil científicos de medio centenar de países y que le convierte en centro de la gravitación internacional, y en el que se rendirá homenaje al Sthephen Hawkings.

El congreso GR22-Amaldi13 dará respuesta a muchos de los interrogantes planteados por Hawking e incluye una mesa redonda sobre mujeres en la ciencia y una conferencia de Gabriela González, protagonista del anuncio histórico del descubrimiento de la primera detección de ondas gravitatorias en 2016.

En esas fechas, coincidirán en el Palacio de Congresos de València, los dos encuentros más importantes sobre gravitación: la 22nd International Conference on General Relativity and Gravitation & 13th Edoardo Amaldi Conference on Gravitational Waves, ha informado la Universitat de València (UV) en un comunicado.

Organizado por la UV y el CSIC y gestionado por la Fundación Adeit, ayudará a crear nuevas sinergias en el campo de la gravitación y, especialmente, en el ámbito de la física de ondas gravitatorias y sus múltiples implicaciones.

Así lo explican los organizadores del congreso en Valencia, José Antonio Font, catedrático de Astronomía y Astrofísica, y José Navarro, catedrático de Física Teórica de la Universitat de València.

España acoge este congreso por primeva vez y se darán cita en València un millar de investigadores y científicos del área de la astronomía, la astrofísica y la física de más de cincuenta países, que participarán en alguna de las más de seiscientas charlas científicas especializadas programadas para estos días.

Las ondas gravitatorias abren una nueva ventana a la exploración detallada del Universo y serán clave para responder a los muchos enigmas del macrocosmos y, seguramente, también del microcosmos.

A su vez, durante los días del congreso, a través de las diferentes sesiones paralelas y plenarias, se dará respuesta a muchos de los interrogantes que Stephen Hawking planteó sobre los agujeros negros y el origen del Universo.

Como uno de los científicos que más ha investigado sobre el origen del Universo y sobre la teoría de la relatividad, la figura de Hawking será homenajeada durante el congreso y compañeros, investigadores y amigos suyos repasarán su extensa trayectoria profesional.

Además del programa científico del congreso, está prevista una mesa redonda, el día 9 de julio en el MuVIM sobre "Mujeres en la ciencia", en la que diferentes científicas debatirán sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los campos de STEM.

El 10 de julio, asimismo, está prevista la conferencia "Einstein, agujeros negros y ondas gravitacionales" en el museo de Ciencias Príncipe Felipe, a cargo de Gabriela González, profesora en la Universidad de Louisiana y miembro del observatorio de detección de ondas gravitatorias americano LIGO.