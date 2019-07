El 80 % de plazas de Electrónica, desiertas tras las oposiciones

Un total de 434 plazas de las 4.636 ofertadas en las oposiciones docentes de Secundaria y otras especialidades que empezaron a realizarse el pasado 26 de junio, van a quedar desiertas, ya que los candidatos que han superado la primera parte ya son menos que la oferta de la macrooposición.

A falta de conocer las actas definitivas de Artes Gráficas y Diseño, y según cálculos del sindicato Stepv, las especialidades que más porcentaje de vacantes dejarán tras finalizar el proceso selectivo son Equipos Electrónicos, con el 80 %, y Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, con el 60 %, ambas correspondientes a la Formación Profesional. En concreto, en el primer caso las plazas desiertas son 20 de un total de 25, y en el segundo, 21 de 35.

A estas dos especialidades de FP, hay que sumar Medios Informáticos (Estudios Superiores de Arte y Diseño), que dejará la mitad de las plazas sin cubrir, 10 de 20, siempre según Stepv.

Tras estas asignaturas, también quedarán libres uno de cada tres puestos de Procesos Comerciales (FP); Medios de Comunicación y Valenciano (ESO); y Diseño de Producto (Arte y Diseño).

Por otro lado, la Federación de Enseñanza de CC OO PV calcula que el 39,2 % de las personas que se presentaron a las pruebas han superado la primera fase, lo que se traduce en un total de 5.953. Estaban convocadas 18.225, de las que 16,6 % no se presentaron.

Según CC OO, el porcentaje más elevado de aprobados lo tiene el cuerpo de profesorado de las escuelas oficiales de idiomas (EOI), donde han superado el primer test más de la mitad de los candidatos (54,5 %), y el de suspensos en Artes Gráficas y Diseño (26 %). En los dos grandes cuerpos docentes convocados, el dato se ha quedado en el 33 % en el caso del profesorado técnico, y en el 39,9 % en ESO.



Grandes diferencias

Tras desgranar los datos, CC OO contempla grandes diferencias dentro de las especialidades. Por ejemplo, en Equipos Electrónicos, solo han aprobado el 11,4 % de las personas presentadas y en Procesos y Medios de Comunicación, el 17,5 %; mientras que en otras como Orientación Educativa o Inglés de las EOI lo han hecho más de la mitad ( el 58,5 % y 57,5 %, respectivamente). Por esto, consideran que es necesaria «una revisión de los criterios de corrección y evaluación, para mejorarlos si es necesario», ya que «puede ser que una razón de la alta tasa de no superación en alguna especialidad se deba a la no adecuación de los criterios». En esto también coinciden desde Stepv, que pedirán a la conselleria que «investigue» para ver si, en algunos casos, los «criterios han sido muy duros» o «las pruebas muy rebuscadas» o si es que «el nivel de la gente no es el correcto». Por ejemplo, en algunos tribunales, las notas de la práctica oscilan entre los cero y los 2,5 sobre 5, con solo un candidato aprobado de 50.

Asimismo, también avisan que puede haber anulaciones de exámenes ante lo que se han considerado «marcas» que pudieran comprometer el anonimato de la corrección, aunque «no hay instrucciones claras» y los criterios han variado entre tribunales.