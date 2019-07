El Orgullo también saca los colores a Cs en Alicante

Miles de personas, hasta más de 20.000 según la organización, participaron ayer en la marcha del Orgull Alacant 2019 bajo el lema «Ni un pas enrere. 50 anys de resistència i conquestes» -Ni un paso atrás. 50 años de resistencia y conquistas-, y que recorrió las principales arterias de Alicante desde la plaza de Luceros hasta el Ayuntamiento.

El presidente de Diversitat, Toño Abad, comentó que se trataba de una jornada «importantísima» de reivindicación de los derechos del colectivo LGTBI y como «muro» contra la extrema derecha. «No todo vale», defendió, en referencia a los pactos de gobierno en los que, a su juicio, sus derechos son «moneda de cambio». Así, dijo que algunos partidos no pueden «visibilizarse» a costa del colectivo y señaló que la sentada que se realizó en la Rambla de Méndez Núñez tenía como objetivo «rechazar» las políticas de pactos que «cuestionan» los derechos conseguidos.

Un mensaje claro a Ciudadanos, cuya asistencia a este evento volvió a generar controversia como sucedió en otros puntos de España. Los 50 afiliados de Cs que asistieron ayer tuvieron que ser escoltados por la policía, pese a que no hubo incidentes violentos. No obstante, los asistentes al Orgullo les dedicaron cánticos de «fuera, fuera» o «ahí están los amigos de Abascal». Ante la tensión, la Policía sacó a los militantes naranjas por una calle adyacente antes de llegar al final del recorrido.