Pérez Garijo se marca como objetivo «exhumar todas las fosas» de represaliados

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, se marca como objetivo en este último departamento «exhumar todas las fosas comunes de la Comunitat Valenciana» en las que hay represaliados del franquismo.

Se trata, defiende, de «una cuestión de emergencia social» por la necesidad de recuperar restos de personas cuyas familias buscan «desde hace muchos años». Por ello la consellera muestra su intención de continuar la labor que durante la pasada legislatura inició en la Diputación de Valencia como responsable de Memoria Histórica, además de destacar la realizada por la Conselleria de Justicia en la pasada legislatura con medidas como la ley de memoria histórica.

«Han pasado más de 40 años desde la muerte de Franco y en muchos casos, 80 o más años desde que se produjeron los fusilamientos» por lo que considera «una emergencia social» seguir la labor iniciada teniendo en cuenta que «las familias no pueden esperar ni un minuto más». «Para mi es muy sensible-continúa- que haya hijos e hijas que han estado toda la vida sin ese duelo que no hicieron. Todas las culturas tienen sus mecanismos para tratar el duelo y en los casos de los fusilamientos durante la represión franquista, los familiares no podían ni velar, ni hacer el duelo, ni llorar. Es necesario cerrar eso».