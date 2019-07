"La Fundación Hemisferio era un montaje para montar un negocio con el auxilio" de Blasco

«La Fundación Hemisferio era un montaje para montar un negocio con el auxilio» de las autoridades y «prevaliéndose de la amistad» con el exconseller Rafael Blasco, acaba de asegurar el Fiscal Anticorrupción en el juicio del caso Blasco en su alegato final. El juicio del caso Blasco afronta la recta final con las conclusiones de las acusaciones y las defensas. Y que no ha variado mucho ya que la Fiscalía mantiene los acuerdos de conformidad con la mayoría de los 24 acusados: sólo cinco no han llegado a una conformidad y otro acusado no ha podido ser juzgado ya que se encuentra en Bolivia.

El hecho de que la Fiscalía mantenga los pactos de conformidad supone que su petición de penas no supera los tres años y medio de cárcel para los principales condenados como Rafael Blasco, el empresario Augusto Tauroni y los altos cargos de Solidaridad como Josep Maria Felip y Marc Llinares. No obstante las defensas han mostrado su disconformidad con estos pactos ya que, aseguran, la Fiscalía ha modificado la cantidad que han de devolver por el dinero desviado en la concesión de ayudas a la cooperación al desarrollo y que asciende a 5,8 millones de euros.

Por su parte, tanto la Abogacía de la Generalitat han mostrado su rechazo a las conformidades alcanzadas y se ratifican en los acuerdos que han alcanzado sólo con algunos acusados.