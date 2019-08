La Comunitat solo tutela al 5 % de los menas de España

En España hay más de 12.300 menores extranjeros que viajan solos, según el registro oficial del Ministerio del Interior, que no refleja el dato real. La tutela de los niños es de las autonomías y estas no pueden impedir que los menores se desplacen de unas a otras o que abandonen España. La Comunitat Valenciana cuenta con 590 menas (572 en residencias y 18 en familias), lo que representa menos del cinco por ciento del total de menores no acompañados en territorio nacional.

La principal puerta de entrada de estos menores extranjeros que viajan solos es Andalucía, donde están inscritos 5.183 niños; seguida de Cataluña, con 1.938, y Melilla, con 1.067 niños, según los últimos datos del Registro MENA Sin embargo, las autonomías varían estas cifras. Cataluña los eleva a 4.203 y Andalucía los reduce a 2.172.