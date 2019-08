Novelda pide al Ejército que no realice prácticas en Salinetes para preservar el paraje natural

El alcalde de Novelda, el socialista Fran Martínez, ha solicitado a los mandos del Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, sede del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra ubicado en la partida alicantina de Rabasa, que no realicen más ejercicios con vehículos militares en la rambla de Salinetes para evitar que se siga degradando este paraje natural de gran valor ecológico. Desde el ayuntamiento se recuerda que se trata de un Espacio Natural Protegido dado que en la zona se encuentra un hábitat prioritario de conservación. Además, el decreto 8/2008, de 25 de enero, del Consell, por el que se regula la circulación de vehículos por terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, prohíbe la circulación de todo tipo de vehículos a motor campo a través. Esto es, fuera de las pistas y sendas forestales.

De los hechos tuvo conocimiento la concejalía de Calidad Ambiental a través de la llamada de un vecino del paraje de Salinetes, que informó de la presencia de varios vehículos militares realizando lo que parecían ser «maniobras». Los técnicos municipales inspeccionaron posteriormente la rambla y comprobaron la presencia de trazados de vehículos pesados en la zona. Una circunstancia de la que también se tuvo conocimiento en el año 2018, si bien los anteriores responsables municipales no adoptaron ninguna medida. Pero en esta ocasión sí se han tomado cartas en el asunto porque en el enclave afectado por el paso de los vehículos hay reductos del hábitat prioritario «Matorrales gipsícolas ibéricos (estepas yesosas)» incluido en la directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. Y a ello se añade que la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, así como la Ley 7/2016, de 30 de septiembre, de reforma del artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 15.1 que «Son zonas húmedas, a los efectos de la presente ley, las marismas, marjales, turberas o aguas rasas, ya sean permanentes o temporales, de aguas estancadas o corrientes, dulces, salobres o salinas, naturales o artificiales, así como cualquier otro espacio de características análogas, con independencia de la denominación que reciba», encontrándose catalogados en el régimen general de Espacios Naturales Protegidos, por lo que la rambla de Salinetes, al ser cauce de aguas salobres de corriente continua, está considerada como espacio natural protegido.

Desde el Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra no se ha ofrecido, por el momento, ninguna respuesta oficial pero este diario ha podido saber que en Salinetes no se han llevado a cabo maniobras ni ejercicios militares. Los Boinas Verdes solo probaron dos vehículos todoterreno por la especial orografía que presenta el terreno. Una práctica puntual y de escasa duración que se llevó a cabo al desconocer los mandos que la zona goza de protección ambiental. No obstante, una vez que el ayuntamiento ha enviado una carta al cuartel de Rabasa informado por escrito de la normativa vigente, la petición del alcalde Fran Martínez será debidamente atendida y cesará cualquier tipo de práctica militar en la rambla. Además, el enclave se incorporará a la base de datos del Ejército de Tierra para evitar su uso en el futuro.



Valor ambiental y social

La rambla de Salinetes es un espacio natural singular con aguas hipersalinas. Su cauce discurre en su totalidad por el término de Novelda y presenta unos valores medioambientales y sociales muy significativos. La propia rambla se usa tradicionalmente para los baños de agua y barro porque sus aguas, que presentan una alta carga de sales minerales, sulfatos y carbonatos, contienen propiedades curativas según refleja la tradición popular.

De hecho, en las inmediaciones todavía se conservan las ruinas de un balneario que aprovechaba este caudal a principios del siglo XX. Sin embargo la zona ha sufrido importantes impactos ambientales durante décadas. La práctica de raid con motos, quard y todoterrenos así como la extracción de tierras arcillosas y la proliferación de vertederos industriales ilegales han dañado un ecosistema único en la provincia.