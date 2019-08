Cierran el espacio aéreo sobre Buñol para evitar hoy drones en la Tomatina

El municipio castellonense de La Llosa envió ayer por la mañana los 145.000 kilos de tomates a Buñol para que sean lanzados por vecinos y visitantes en la 74 edición de la Tomatina y tiñan de rojo el municipio durante la celebración hoy de una de las fiestas veraniegas más multitudinarias. Para la presente edición se ha programado un dispositivo de seguridad que contará con más de 200 efectivos de la Guardia Civil; agentes de Tráfico, del GRS, de la unidad cinológica y de la unidad de montaña. A los que se añaden los efectivos de la Policía Local, de la Policía de la Generalitat y el centenar de miembros de Protección Civil y 60 personas pertenecientes a la seguridad privada. Todo ello suma más de 300 personas que, además, recibirán el apoyo de un puesto de mando creado ex profeso y un helicóptero que sobrevolará el perímetro para obtener imágenes en vivo y dar respuesta a cualquier eventualidad. El dispositivo ha restringido el espacio aéreo para evitar que sobrevuelen drones que puedan poner en peligro la seguridad el evento. En el interior del recorrido no se puede introducir ni mochilas ni bolsos, y la Guardia Civil recomiend no llevar efectos móviles o carteras por si los dañan o pierden.