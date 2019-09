La izquierda tiende puentes a Cataluña pero carga contra el radicalismo de Torra

Cataluña celebra hoy su día grande. La Diada del 11 de septiembre se vive con expectación desde que la autodeterminación protagoniza de principio a fin la marcha ciudadana tradicional. Comenzó en 2012 y hoy los focos siguen estando puestos sobre Cataluña. En la C. Valenciana se vive con cierta preocupación. La confrontación que el presidente Quim Torra ha previsto si la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés no es favorable inquieta a la política valenciana. Tanto en el PSPV como en Unidas Podemos hablan de los «dislates» de Torra y del «estancamiento» al que tiene sometida a Cataluña.

Pese a todo, la izquierda valenciana mantiene una postura de reconciliación donde no hay lugar para tomar decisiones «unilaterales» que vuelvan a generar una ruptura y «cierta incomodidad» con el resto de autonomías. Así lo defiende Manolo Mata, vicesecetario del PSPV, mientras Naiara Davó, portavoz de Unides Podem en las Corts, cree que no se puede delegar en jueces y tribunales «la tarea política de solucionar el problema». «La situación se seguirá agravando», sostiene la diputada. En Compromís declinaron hacer declaraciones sobre Cataluña.

La izquierda comparte las críticas a Torra con la derecha valenciana. En el PP, Isabel Bonig sostiene que la tensión con Cataluña no cesa, mientras que en Cs, Toni Cantó cree que los «golpistas» cada vez tienen menos apoyo popular, lo que complica aún más la situación «porque siguen yéndose a los extremos».

En ese sentido, Bonig señala que, con esta situación de fondo, preocupa que muchos responsables del Botànic «sigan mirándose en el espejo del catalanismo».

Cantó recuerda que su grupo ha presentado en las Corts una declaración institucional para condenar lo ocurrido en el parlamento catalán.

Además, ambos partidos no dudan en señalar a más responsables. Por un lado, el síndic de Cs apunta a Pedro Sánchez, un presidente «que no planta cara a los golpistas» y, según el PP, tan solo «guarda silencio». Bonig también lamenta no haber escuchado a nadie del Botànic desmarcarse de las intenciones de Torra sobre continuar con la confrontación tras la sentencia del Supremo.

Mientras, el papel de los valencianos para Unidas Podemos es fundamental. Davó cree que la C. Valenciana debe asumir el liderazgo de la «transformación democrática y plurinacional de España», y garantizó que desde el Consell se trabajará para que Cataluña «vuelva a empujar junto a nosotros por una España más justa donde quepa todo el mundo».