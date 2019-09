La noche de València se tiñe de luz violeta por la emergencia feminista

La ciudad de València se ha teñido esta noche de luz violeta para exigir que se pare la "barbarie" de la violencia machista y reclamar soluciones urgentes ante la "emergencia feminista" que se vive en España, al considerar que las últimas cifras muestran que "algo está fallando".

La manifestación, con miles de personas participantes, muchas de ellas con máscaras blancas, ha partido de la Plaza de la Virgen tras una pancarta con el lema "Emergència feminista", acompañada por el sonido de una sirena para evidenciar que es una emergencia y las luces violetas que los asistentes, muchos de ellos mujeres ataviadas de negro con algo lila, han aportado con teléfonos móviles y linternas.

La manifestación ha sido convocada por la Coordinadora Feminista de València, una de cuyas integrantes, Beatriu Cardona, ha explicado a EFE que la emergencia feminista "es tan evidente" que no se puede esperar al 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, para "gritar muy fuerte en contra de todas las violencias" que sufren las mujeres.

Ha destacado que son muchas las localidades de España y del extranjero que han secundado la iniciativa de la Plataforma feminista de Alicante de salir a la calle para "canalizar la rabia que toda la sociedad tiene cada vez que se produce un asesinato machista" y mostrar así la repulsa contra el terrorismo machista.

Cardona ha destacado que este verano ha sido "brutal" en violencia machista en España, pues en julio fue asesinada una mujer cada dos días, los delitos sexuales han crecido un 50 % en julio y agosto, cada seis horas se denuncia una violación y en lo que va de año han sido asesinadas más de 40 mujeres.

En la manifestación han participado representantes del movimiento feminista y también de instituciones, como el alcalde de València, Joan Ribó, quien ha mostrado su apoyo explícito a una reivindicación "tan justa como necesaria, porque nadie tiene derecho a hacer sentir miedo a ninguna mujer por el hecho de ser mujer".

"Todas las mujeres tienen derecho a vivir en plena libertad como mujeres", ha resaltado Ribó, quien ha defendido que la reivindicación de igualdad entre hombres y mujeres no puede ser "una proclama de un día al año, ni una losa que caiga únicamente sobre las mujeres", sino que todos deben ponerla en práctica a diario.

La marcha concluirá en la plaza del Ayuntamiento con un acto protagonizado por el mismo número de mujeres que han sido asesinadas este año en España vestidas de negro con una máscara blanca, y la lectura de un manifiesto que defenderá que se ha declarado el estado de emergencia porque a diario se restringen los derechos y libertades de las mujeres.

El manifiesto exige que se garanticen los medios más adecuados para sensibilizar, visualizar y concienciar sobre la violencia de género como un problema público, así como la aplicación inmediata de las medidas contenidas en el Pacto de estado y en la ley integral, y la dotación presupuestaria suficiente para ejecutar esas medidas.

"Esta noche no estamos solas, no volvemos solas, no son sentimos solas; la luz violeta hoy ilumina las calles, ilumina nuestro pasos", señala el manifiesto, que concluye que las mujeres reclaman que se cumplan estas exigencias para que el estado de emergencia no protagonice sus vidas.