Las Corts piden la reciprocidad de todas las televisiones autonómicas

La comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual ha dado hoy luz verde a dos proposiciones no de ley. Una la ha planteado Compromís e insta al Gobierno Central a tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la reciprocidad de todas las cadenas de televisión públicas autonómicas en el conjunto del Estado. La secundaron Unides Podem y PSPV, a pesar de que los socialistas advirtieron de los "escollos técnicos" para que se materialice la reivindicación. PP y Ciudadanos se han abstenido y Vox ha votado en contra.

La diputada de Compromís, Nathalie Torres, ha defendido que "no puede haber obstáculos para la pluralidad" y ha manifestado que la medida persigue la voluntad "de contribuir a preservar, promover y fomentar la diversidad cultural y lingüística que distingue a España". La proposición ha dado pie a un debate en el que las fuerzas conservadoras atacaron a las del Botànic a cuenta de Cataluña. "Estamos en campaña y Compromis tiene que contentar a sus dos amos, Errejón y Acció Cultural" , aseguró Mari Carmen Peris (Ciudadanos), que preguntó "qué nos va a costar y cómo va a afectar a los derechos de emisión de À Punt que solo tiene para la Comunitat Valenciana".

Desde el PSPV han recalcado las dificultades para que todas las televisiones autonómicas puedan verse en la C. Valenciana, pero han incidido en su compromiso de reciprocidad "con otras televisiones de dominio lingüístico común".

La otra proposición no de ley aprobada la ha presentado Ciudadanos y pide la puesta en marcha del Consejo Audiovisual valenciano, un ente de supervisión de la radiotelevisión pública que lleva bloqueado un año y dos meses, desde que se aprobó la ley que lo regula, tras las discrepancias surgidas sobre la elección de los consejeros. Mari Carmen Peris ha pedido al resto de partidos que "no prioricen las ideologías" y ha reclacado que "las leyes se hacen para cumplirlas". "Acabemos de aprobar el Consejo, hagamos el reglamento órgnaico de funcionamiento y cumplamos con la legislación de una vez", ha remachado, tras recordar que en 2019 se consignaron 600.000 euros para el Consell del Audiovisual no se han utilizado.

La comisión, en cambio ha rechazado con los votos del Botànic que comparezcan los miembros de la mesa de contratación de recursos audiovisuales, los integrantes del consejo rector y los liquidadores de RTVV, como pedían PP, Ciudadanos y Vox para tener más información y transparencia y poder mejorar À Punt. Los socios del gobierno autonómico han defendido que las explicaciones las tienen que dar los responsables del ente público, y no los funcionarios de la mesa de contratación, que no tienen obligación de comparecer; ni los liquidadores, que ya han cesado y ya comparecieron; ni los consejeros, que no tienen vinculación laboral con la cadena.

Las Corts también han tumbado otra proposición no de ley de Ciudadanos para reformar la ley de À Punt que proponía crear una subcomisión para abordar la reforma el organismo e instaba a que el valenciano no se considere como requisito para presentarse a la convocatoria de la dirección general, sino como un mérito, así como que su sueldo se vinculara a los objetivos cumplidos.

Propuesta del PSPV para cambiar la ley

Por su parte, el grupo socialista en Les Corts ha planteado la creación de una comisión de trabajo para revisar la Ley que regula la televisión y la radio públicas valencianas, al entender que "caben modificaciones que permitan mejorar su funcionamiento actual". La iniciativa, presentada este jueves en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y el Espacio Audiovisual del parlamento valenciano, contempla una comisión en la que estén representados todos los grupos políticos.

El objetivo es que el nuevo órgano dé voz a "todas las propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento" de À Punt y, así, "trabajar por un mejor funcionamiento de la televisión y la radio de todos los valencianos", como ha defendido la portavoz socialista Mercedes Caballero.

Para ello, el PSPV propone un informe para la propuesta de mejora de la ley de medios audiovisuales, con vistas a que cada grupo pueda plantear "cuáles son los cambios que creen que podrían mejorar el funcionamiento actual de la radiotelevisión pública valenciana".

Durante el debate, la diputada socialista ha reprochado la propuesta de Ciudadanos de cambiar la ley en un punto muy específico, porque "no es una propuesta para mejorar À Punt, sino que solo busca un titular de prensa".

Por contra, la iniciativa propone "trabajar de verdad en una modificación de ley que, como todas las normas, son mejorables", instando a todas las fuerzas políticas a "estudiar en profundidad" la ley y plantear qué aspectos quieren modificar y cuáles son los objetivos.

En cambio, Ciudadanos (Cs) en Les Corts ha criticado que el tripartito "prime estar en posesión de certificación de valenciano por encima de la experiencia profesional" para poder dirigir À Punt.

El diputado del partido naranja Fernando Llopis, a través de una Proposición No de Ley (PNL) que ha sido rechazada en comisión parlamentaria por PSPV, Compromís y Podemos, proponía "modificar las bases para el acceso al puesto de Dirección General de la radiotelevisión pública valenciana", ocupado actualmente por Empar Marco, "y que muy posiblemente será sustituida en los próximos meses".

Para el diputado, la gestión de Marco al frente de À Punt "ha sido nefasta", hecho que se justifica "por los ínfimos resultados de audiencia de la cadena, los bajos ingresos por publicidad, muy alejados de las previsiones iniciales, el mal clima laboral de los trabajadores, así como las negativas calificaciones del Consell Rector al propio trabajo de Marco".

"Este es un claro ejemplo de que no se ha buscado el mejor perfil para dirigir el medio de comunicación", ha sentenciado Llopis, al tiempo que ha lamentado que "la obsesión del tripartito por exigir certificación en valenciano a toda costa ha hecho que muchos candidatos con gran experiencia y reconocido prestigio en el sector audiovisual, que podrían haber llevado a cabo la labor con éxito, fueran descartados inmediatamente, incluso en casos en los que conocían y utilizan esta lengua de forma habitual".

Además de proponer que "el valenciano sea considerado un mérito y no un requisito indispensable", Llopis también proponía "adecuar el sueldo del director general de À Punt en función del cumplimiento de objetivos, pero esta cuestión también ha sido rechazada por el tripartito".

Por otro lado, respecto al informe de la Sindicatura de Comptes contrario a la gestión de À Punt, Llopis ha insistido en la "necesidad de crear una subcomisión de estudio para repensar el modelo y garantizar la pluralidad informativa y la viabilidad económica del proyecto".