Protesta feminista contra la sentencia por la manada de Manresa en València

Unas 500 personas, mujeres y hombres, están concentradas ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con sede en la ciudad de Vaència, para solidarizarse con la menor de 14 años violada por la manada de Manresa y criticar la sentencia por abuso sexual y no por violación.

Convocadas por la Coordinadora Feminista de València, las personas manifestantes han cortado el tráfico de la glorieta y corean lemas contra la sentencia: "És violació, no ès abús"; "no es no, lo demás es violación" y "basta ya de justicia patriarcal".